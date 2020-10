Αντί-Navtex από Τουρκία: Επιμένουν για αποστρατικοποίηση της Χίου

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα, ανακοινώνοντας νέα αντι - Νavtex με την οποία ζητά την αποστρατικοποίηση της Χίου, ως απάντηση στην ελληνική Navtex, σύμφωνα με την οποία θα γίνει στρατιωτική άσκηση στις 12 με 16 Οκτωβρίου.

Η νέα Navtex:

TURNHOS N/W : 1260/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-10-2020 15:22)

TURNHOS N/W : 1260/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA20-217/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 162200Z OCT 20.

Υπενθυμίζεται πως μία ημέρα νωρίτερα, εξέδωσαν Navtex και για έρευνες εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Η Navtex αφορά σεισμικές έρευνες από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Barbaros στην Κυπριακή ΑΟΖ, από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα στα οικόπεδα 6 και 7, στη θέση που βρίσκονταν πριν το γεωτρύπανο Yavuz αλλά αποσύρθηκε σε λιμάνι της Τουρκίας.

Το Barbaros θα συνοδεύεται από τα τουρκικά πολεμικά πλοία «Tanux 1» και «Apollo Moon».

Υπενθυμίζεται πως το ερευνητικό της Τουρκίας, Yavuz αναχώρησε το βράδυ της Πέμπτης από την κυπριακή ΑΟΖ και κινήθηκε ανατολικά, ωστόσο το απόγευμα κινήθηκε δυτικά της Πάφου.