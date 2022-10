Αθήνα για τουρκολυβικό μνημόνιο: Έχουμε δικαιώματα στην περιοχή

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μίλησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Sameh Shoukry αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη. Αμφότερες πλευρές αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της λιβυκής κυβέρνησης εθνικής ενότητας να υπογράψει το εν λόγω μνημόνιο κατανόησης.

Συμφωνήθηκε επίσης πως ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα μεταβεί στο Κάιρο για διαβουλεύσεις την προσεχή Κυριακή. Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρέσβη για να συζητήσει σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Η Ελλάδα παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και ιδιαίτερα τη σημερινή υπογραφή "μνημονίου συνεργασίας" μεταξύ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (GNU) της Λιβύης και της Τουρκίας στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε οριοθέτηση της ΑΟΖ της με την Αίγυπτο, συμφωνία, η οποία έχει συναφθεί με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί, όπως ορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δικαίωμα ipso facto et ad initio σε υφαλοκρηπίδα, η οποία, ελλείψει διμερούς συμφωνίας ορίζεται με τη μέση γραμμή.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το τουρκο-λιβυκό "μνημόνιο" του 2019 είναι παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο. Ως εκ τούτου, ουδείς έχει κανένα δικαίωμα να το επικαλείται.

Οποιαδήποτε αναφορά ή ενέργεια σε εφαρμογή του εν λόγω "μνημονίου" θα είναι εκ των πραγμάτων παράνομη και αναλόγως της βαρύτητας της, θα υπάρξει αντίδραση τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας.

Εκφράζεται η ικανοποίηση για τις δηλώσεις του Προέδρου, καθώς και της Επιτροπής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφορικά με την ακυρότητα και έλλειψη νομιμότητας του μνημονίου που υπεγράφη σήμερα στην Τρίπολη.

Στην απόρριψη της συμφωνίας που υπεγράφη με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες προχώρησε το λιβυκό κοινοβούλιο. Το κοινοβουλευτικό σώμα της αφρικανικής χώρας χαρακτήρισε «παράνομη» την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς δεν έλαβε την έγκρισή του.

(Breaking News) Speaker of Libyan Parliament Aguila Saleh calls hydrocarbons deal with #Turkey “illegal”, and says Dbeibeh’s government, whose mandate had ended, is not authorized to broker international deals

The #Libya Update pic.twitter.com/x9IXiUdXht

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022