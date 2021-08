Βαρυμπόμπη: 80 καμένα σπίτια ο έως στιγμής απολογισμος

Ογδόντα κατεστραμμένες κατοικίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την καταστροφική πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων απομένει μόνο ένα ενεργό μέτωπο στη Βαρυμπόμπη όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς μετά τη σύσκεψη στο Κινητό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Όλυμπος, στη Βαρυμπόμπη.

Όπως επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, «είχαμε μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, η δουλειά που έγινε από τα πεζοπόρα τμήματα έφερε καρπούς από τα 4 μέτωπα έχει μείνει 1 ενεργό, τα υπόλοιπα είναι σε ύφεση, μένει πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προχωρήσαμε σε απομακρύνσεις και εκκενώσεις είχε ανέβει και σχετικά η υγρασία καταφέραμε και μειώσαμε μέτωπα. Στόχος μας είναι η οριοθέτηση κατάστασης».

Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν είχαμε απώλεια ζωής, το σύστημα εκκενώσεων δούλεψε υποδειγματικά, οι κρίσιμες υποδομές μας άντεξαν υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Κινητό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Όλυμπος, στη Βαρυμπόμπη. Πάντως, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι "τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας, θα έχουμε μέρες ακόμα καύσωνα και ανέμους".

Σημειώνεται ότι τη νύχτα εκκενώθηκε τμήμα του Κρυονερίου, με μήνυμα από το 112, που βρίσκεται στην οδό Ανοίξεως κοντά στη δασική έκταση. Σε όλη την περιοχή υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες πυρκαγιάς. Το πρωί διεκόπη η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικης οδού Αθηνών-Λαμίας, από την οδό Ελαιών στο ρεύμα προς Βαρυμπόμπη. Παραμένουν κλειστές η Τατοϊου από την Κύμης έως την Ερυθραίας, η Ερυθραίας από τη γέφυρα Βαρυμπόμπης και η Τατοϊου από την Πάρνηθως (Ιπποκράτειος Πολιτεία ταβέρνα «Λάμπρος»).

Η πληγείσα περιοχή θα κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, ο οποίος ήταν σοκαρισμένος από την εικόνα της καταστροφής.

«Τώρα που ξημέρωσε η φωτιά στη Βαρυμπόμπη έχει περιοριστεί, παντού υπάρχουν αποκαΐδια και στάχτες, είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί εκατοντάδες στρέμματα πευκοδάσους έχουν καεί, δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, από σήμερα οι υπηρεσίες του δήμου θα ξεκινήσουν επίσημη καταγραφή. Θα κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η περιοχή, έχω μιλήσει με τον περιφερειάρχη και με τον υπουργό Εσωτερικών με σκοπό να προχωρήσουμε άμεσα σε αποζημιώσεις των ανθρώπων που έχουν πληγεί. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο έχει πάθει ζημιά ο κόσμος, είναι λυπηρή εικόνα… Απογοήτευση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βρεττός.

Από το πρωί από την Κηφισιά μέχρι και τον Πειραιά η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Λόγω της πυκνής ομίχλης καπνού και στάχτης ανασαίνεις μετά δυσκολίας. Για τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από την καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται στην Βαρυμπόμπη προειδοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, στην περιοχή Άνω Βαρυμπόμπη, του δήμου Αχαρνών Αττικής, επιχειρούν 520 πυροσβέστες, με 17 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 150 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος. Έχουν κινητοποιηθεί και περιοδικά θα επιχειρήσουν 5 Α/Φ και 9 Ε/Π. Συνδρομή παρέχει ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Επίσης, συνδράμουν η ΕΛ.ΑΣ., πολυάριθμες εθελοντικές ομάδες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

