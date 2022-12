Βελγικά ΜΜΕ: Βρέθηκαν τσάντες με λεφτά στο σπιτι της Καϊλή

«Πραγματική βόμβα στην καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας» χαρακτηρίζει η βελγική εφημερίδα L’ Echo τις συλλήψεις πέντε ατόμων στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγονται για χρηματισμό από το Κατάρ. «Τσάντες με μετρητά βρέθηκαν στο σπίτι της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος, με φωτογραφία της Εύας Καϊλή και αναφέρει ότι έχουν γίνει πέντε συλλήψεις στις Βρυξέλλες και άλλες δύο στην Ιταλία. Η έρευνα, αναφέρουν πηγές, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται η έκδοση και νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η ευρωβουλευτής και εκ των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει συλληφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ πέρασε το βράδυ της στο κρατητήριο.

Υπό ανάκριση, αναφέρει η L' Echo, βρέθηκε και ο πατέρας της Εύας Καϊλή, ο οποίος φέρεται ότι είχε «στην κατοχή του μία βαλίτσα γεμάτη μετρητά και βρισκόταν σε κίνηση, έχοντας ειδοποιηθεί από συνεργούς του, όπως πιστεύουν οι ερευνητές».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Εύα Καϊλή, στο σπίτι της οποίας βρέθηκαν σακούλες με χρήματα, διανυκτέρευσε σε κελί.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθοράς, υπό την ηγεσία του βελγικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, της ομοσπονδιακής εισαγγελίας και του ανακριτή Μισέλ Κλεζ.

Οι έρευνες στο σπίτι της Εύας Καϊλή επέτρεψαν, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, να εντοπιστούν κι άλλοι σάκοι γεμάτοι χαρτονομίσματα. Το συνολικό ποσό δεν έχει καθοριστεί.

Η έρευνα εστιάζει στις ενέργειες του Κατάρ, όπου διεξάγεται το Μουντιάλ, που θεωρείται ότι επηρέασε οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Υπό ανάκριση η Καϊλή μετά τη σύλληψη του συντρόφου της

Στη διαδικασία της ανάκρισης υποβάλλεται από χθες η Εύα Καϊλή, παρά την προστασία που της παρέχει η βουλευτική ασυλία, η Ευρωβουλευτής βρίσκεται από χθες ενώπιος ενωπίω με τους αστυνομικούς, ενώ χθες το πρωί συνελήφθη ο σύζυγός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Τα γραφεία αμφότερων έχουν σφραγιστεί στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ οι έρευνες εξελίσσονται δυναμικά, καθώς για την ίδια υπόθεση εξετάζονται ακόμη οι Βέλγοι ευρωβουλευτές των Σοσιαλδημοκρατών, Μαρκ Ταραμπέλα και Μαρί Αρενά.

Δεδομένων των εξελίξεων, ακαριαία υπήρξε χθες η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, το οποίο με μια λακωνική ανακοίνωση έθεσε την Εύα Καϊλή εκτός κόμματος μετά από 18 χρόνια ενεργούς πολιτικής της δράσης. Στη σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρεται πως «μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη». Αργά το βράδυ της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι διεγράφη και από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), με την απόφαση να έχει άμεση ισχύ.

«Τρομοκρατημένοι» οι Ευρωσοσιαλιστές

Η υπόθεση φαίνεται πως πλήττει σε πολιτικό επίπεδο την Ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το κόμμα να επανέρχεται πολλές φορές χθες σχολιάζοντας τις καταιγιστικές εξελίξεις, τις οποίες πυροδότησε δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας, Le Soir.

Το δημοσίευμα της Le Soir:

«Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 έρευνες από πράκτορες του Κεντρικού Γραφείου Αντιμετώπισης της Διαφθοράς στις Βρυξέλλες και τέσσερα άτομα, θεωρούμενα ύποπτα, συνελήφθησαν.

Μεταξύ αυτών, ο Luca Visentini, νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής του S&D Pier-Antonio Panzeri καθώς και ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του κ. Panzeri, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και σύντροφος της Εύας Καϊλή.

Η Εύα Καϊλή, 44 ετών, πρώην παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης και ευρωβουλευτής από το 2014, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ερευνητών. Το σπίτι της ερευνήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και η ίδια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα».

Εκτός από τις τέσσερις συλλήψεις, η αστυνομία κατέσχεσε «περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά», καθώς και «εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητά τηλέφωνα», των οποίων το περιεχόμενο θα εξεταστεί.

Σε αυτό αναφέρεται πως της προσαγωγής της κ. Καϊλή προηγήθηκε έρευνα στο σπίτι της ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ - κάτι το οποίο δεν ευσταθεί, από την στιγμή που η ασυλία της είναι σε ισχύ. Σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες, αργά χθες το βράδυ, η βελγική αστυνομία φέρεται να βρήκε 100.000 ευρώ σε σπίτι που ανήκει στον Φραντσέσκο Τζόρτζι. Έρευνες έγιναν εκεί και στο σπίτι του Παντζέρι, όπου κατασχέθηκαν σχεδόν 500.000 ευρώ μετρητά.

Η ανακοίνωση των Ευρωσοσιαλιστών:

Αντιδρώντας σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με βελγική έρευνα για καταγγελίες διαφθοράς, που αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης Le Soir και Knack, η Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει:

«Είμαστε τρομοκρατημένοι από τους ισχυρισμούς για διαφθορά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο Όμιλος S&D έχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Είμαστε οι πρώτοι που υποστηρίζουμε μια ενδελεχή έρευνα και την πλήρη αποκάλυψη. Θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις ανακριτικές αρχές. Σε αυτό το πνεύμα, εμείς δεν θα σχολιάσει δημόσια τις εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες.

Δεδομένης της σοβαρότητας των καταγγελιών, έως ότου οι αρμόδιες αρχές παράσχουν σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, ζητάμε την αναστολή των εργασιών για τυχόν φακέλους και ψηφοφορίες στην Ολομέλεια σχετικά με τα κράτη του Κόλπου, ιδιαίτερα την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας και τις προγραμματισμένες επισκέψεις».

Υπενθυμίζεται ότι το Κατάρ επιχειρούσε να πετύχει την κατάργηση της βίζας και επισκέψεις των πολιτών του στην Ευρώπη υπό το καθεστώς Σένγκεν, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση αρκετών χωρών, όπως της Γαλλίας.

Παρά τους δραματικούς τόνους της ανακοίνωσης, οι Ευρωσοσιαλιστές επανήλθαν, μέσω Twitter, ξανά στο θέμα αργά χθες, δηλώνοντας πως «Δεδομένης της σοβαρότητας των καταγγελιών, έως ότου οι αρμόδιες αρχές παράσχουν σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, ζητούμε την αναστολή των εργασιών για τυχόν φακέλους και ψηφοφορίες στην Ολομέλεια σχετικά με τα κράτη του Κόλπου, ιδιαίτερα την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας και τις προγραμματισμένες επισκέψεις», για να ανακοινώσουν δύο ώρες μετά τη διαγραφή της Εύας Καϊλή.

«Η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την απόφαση να αναστείλει τη συμμετοχή της ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή στην Ομάδα S&D με άμεση ισχύ, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες έρευνες», τονίζεται στο tweet της διαγραφής της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή.

