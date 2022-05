Βίντεο από την επίθεση των Ιρανών στα δύο ελληνικά τάνκερ

Η στιγμή που οι Φρουροί Επανάστασης στο Ιράν κάνουν το ρεσάλτο στα ελληνικά δεξαμενόπλια στο Περσικό Κόλπο κυκλοφορεί σε βίντεο από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, φαίνεται ο σχεδιασμός για να συντελεστεί η κίνηση, την οποία το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε πειρατεία, ενώ την ίδια στιγμή την καταδίκη του για το σοβαρό συμβάν δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες που επέβαιναν στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους, ο τρόμος κυρίευσε τα πάντα τη στιγμή της κατάληψης.

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o

