Ελλάδα: Διπλό θρίλερ με τα αεροπλάνα - Όλο το χρονικό τρόμου

Σε θρίλερ εξελίχθηκαν δύο πτήσεις της Emirates που θα αναχωρούσαν το απόγευμα της Πέμπτης από την Αθήνα με προορισμό τη Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι, αντίστοιχα, μετά από πληροφορία από τη CIA για ύποπτο άτομο αραβικής καταγωγής που βρισκόταν σε πτήση της εταιρείας από την Αθήνα.

Μετά από αρκετή ώρα ταλαιπωρίας για τους επιβάτες και ερευνών των αρχών δεν βρέθηκε ύποπτο άτομο ή οτιδήποτε άλλο στα δύο αεροσκάφη, με τον συναγερμό να λήγει λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη ύποπτου ατόμου σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας που αναχωρούσαν απογευματινές ώρες σήμερα (10-11-2022), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», δόθηκε η εντολή για την επιστροφή της μίας πτήσης και την μη αναχώρηση της έτερης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο.

Βίντεο από την πτήση ΕΚ 209 της Emirates

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG

