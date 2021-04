Ελλάδα - Self test: Από τις 9 Απριλίου διαθέσιμα στα φαρμακεία

Τα πρώτα 2 εκατ. self test για την ανίχνευση του κορωνοϊού αναμένεται να παραληφθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας μας σε δύο δόσεις μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, ημέρα που σηματοδοτεί την αρχή ενός... αγώνα ταχύτητας για τους επαγγελματίες της εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκου προκειμένου τα test να φτάσουν στα φαρμακεία όλης της χώρας και να ξεκινήσει η διανομή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το protothema.gr, οι πολίτες από την Παρασκευή 9 Απριλίου θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν από τα φαρμακεία το πρώτο εβδομαδιαίο self test που τους αναλογεί, με βάση τον ΑΜΚΑ που θα δηλώνουν.

Υπενθυμίζεται πως η δωρεάν διάθεση των συγκεκριμένων τεστ έχει νομοθετηθεί για δύο μήνες, ώστε να επιτρέψει την έξοδο από το σφοδρό επιδημικό κύμα με ασφάλεια και συνεχή έλεγχο, και είναι υποχρεωτική για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως μαθητές Γυμνασίων- Λυκείων, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμό, ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών κα.

Με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει από τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, κάθε ένα από τα 11.000 φαρμακεία της επικράτειας θα παραλάβει από 75 έως 250 τεμάχια self test, και ανάλογα με τη διάθεσή τους οι φαρμακαποθήκες θα κάνουν συνεχή τροφοδοσία. Μέσω της ενεργοποίησης των ΑΜΚΑ η ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τη διάθεση των τεστ στους πολίτες και αμέσως μόλις «πέφτει» ο αριθμός των test κάτω από 75 στα φαρμακεία, θα γίνεται αυτομάτως η ανανέωση της παραγγελίας προς τις φαρμακοποθήκες που θα εφοδιάζουν τα φαρμακεία.

Η πρώτη παρτίδα, περίπου 900.000 τεστ, θα παραληφθεί μεθαύριο και η επόμενη σε αυτή τη φάση, άλλο 1,1 εκατ. test την ερχόμενη Τρίτη. Οι φαρμακαποθήκες που έχουν αναλάβει τη διανομή τους κατά πληροφορίες έχουν διαθέσει και σχετικό πιστοποιημένο χώρο για την αποθήκευση του υγειονομικού υλικού.

Μαζί με τα self test που θα διατίθενται δωρεάν με βάση τον ΑΜΚΑ στους πολίτες, τα φαρμακεία ετοιμάζονται να παραλάβουν και άλλα ανάλογα προϊόντα τα οποία θα πωλούν στους ενδιαφερόμενους. Το εύρος της τιμής των self test είναι από 5,5 έως 7 ευρώ και θα είναι κυρίως με λήψη δείγματος από τις παρειές – και όχι από τη μύτη όπως θα είναι τα self test που εξασφάλισε η κυβέρνηση για τους πολίτες.

Δείτε αναλυτικά πώς θα κάνουμε τεστ στον εαυτό μας

Εν αναμονή των self test, τα οποία θα γίνουν και το «πλέγμα προστασίας» για τα επόμενα βήματα άρσης των μέτρων, είναι η χώρα μας. Σύμφωνα, μάλιστα με τον πρωθυπουργό, θα χορηγηθούν κατά προτεραιότητα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε σχολεία, ώστε να επιτευχθεί και το ασφαλές άνοιγμά τους.

Η ΕΡΤ στην πρωινή της εκπομπή, παρουσίασε αναλυτικά τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούμε για να κάνουμε τα self test. Τα τεστ είναι δύο ειδών όπως είπε ο Κώστας Μαριάκης Εισαγωγέας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, το ένα είναι ρινικό και το άλλο είναι τεστ σάλιου.

Το πρώτο περιλαμβάνει μπατονέτα-στυλεό, τη δοκιμαστική πλακέτα όπου θα τοποθετηθεί το επίχρισμα, το φιαλίδιο με το υγρό και το σακουλάκι απόρριψης.

Με καθαρά χέρια:

βάζουμε τη μπατονέτα περίπου 4 εκ. μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλά

περιστρέφουμε 5-6 φορές και επαναλαμβάνουμε στο άλλο ρουθούνι

τοποθετούμε το στυλεό μέσα στο υγρό και περιστρέφουμε για 15 δευτερόλεπτα

μετά πιέζουμε το στυλεό όπως είναι μέσα στο φιαλίδιο με το υγρό και μετά το απορρίπτουμε στο σακουλάκι

έπειτα ρίχνουμε τέσσερις σταγόνες στην πρώτη ειδική θέση της δοκιμαστικής πλακέτας και την αφήνουμε 10 με 15 λεπτά μέχρι να δείξει αποτέλεσμα

έπειτα απορρίπτουμε και το φιαλίδιο στο σακουλάκι

Στο τεστ σάλιου η διαδικασία είναι η ίδια απλά λαμβάνεται δείγμα από το στόμα μέσα στην ειδική χοάνη, που υπάρχει στο κιτ, η οποία συνδέεται με το φιαλίδιο με το υγρό. Ανακινούμε το φιαλίδιο το αφήνουμε ένα λεπτό και μετά μεταφέρουμε 4 σταγόνες στην πλακέτα.

