Ελλάδα: Τουρκική ακταιωρός εμβόλισε σκάφος του Λιμενικού (Βίντεο)

Τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά της Κω, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε παρενόχληση και πάνω στους ελιγμούς η τουρκική ακταιωρός εμβόλισε το σκάφος του λιμενικού προκαλώντας μικρές ζημιές στα ρέλια στην πρύμνη. Ακριβείς συνθήκες δεν είναι γνωστές.

Σημειώνεται ότι αναμένεται ανκοίνωση από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Η ανταποκρίτρια της Bild στην Αθήνα, Λιάνα Σπυροπούλου ανέβασε στο λογαριασμό της στο Twitter το παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο. «Ενώ όλοι πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι ήρεμα στο Αιγαίο, επειδή δεν φτάνουν λέμβοι με πρόσφυγες στα νησιά, η Ελλάδα παρενοχλήθηκε επικίνδυνα από τουρκικό σκάφος», έγραψε η δημοσιογράφος στη λεζάντα.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel. Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020