Επέτειος 1821- Η επιστολή Ελισάβετ στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Στο πλαίσιο των εορτασμών, δεν θα μπορούσε να λείπει το μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ. Επιστολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση απέστειλε η βασίλισσα.

Στην επιστολή της, μεταφέρει στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου τις ευχές της στον λαό της Ελλάδας.

Παράλληλα, η βασίλισσα δηλώνει βέβαιη πως μετά από έναν δύσκολο χρόνο, εξαιτίας της πανδημίας, οι εορτασμοί της παλιγγενεσίας θα φέρουν την υπόσχεση για καλύτερους χρόνους.

Η επιστολή της Βασίλισσας Ελισάβετ αναρτήθηκε μαζί με φωτογραφίες από την παρέλαση στην οποία παρέστη και ο πρίγκιπας Κάρολος με την Καμίλα, στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter.

"After what has been a difficult year, I am sure that the Bicentenary celebrations will bring the promise of better times, whilst reinforcing the warmth of relations between our two governments and peoples"

Read The Queen's message to @PresidencyGR: https://t.co/KH842MFVuN https://t.co/3pGHmRY1OM

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 25, 2021