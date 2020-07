Η περιοχή που δέσμευσαν οι Τούρκοι στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται από σήμερα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μετά την NAVTEX που εξέδωσε το πρωί η Τουρκία για σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο, μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Οι έρευνες θα γίνουν από το ORUÇ REİS σε περιοχές ανάμεσα στην Κρήτη και το Καστελόριζο από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου.

Όπως είναι εμφανές και από τον χάρτη που παρουσιάζει το protothema.gr με την περιοχή που δέσμευσαν οι Τούρκοι (σε κόκκινο πλαίσιο) το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται μέσα στην Ελληνική Αποκλειστική Οικονομική ζώνη η οποία αποτυπώνεται με μπλε πλαίσιο.

Όπως εκτιμούν επιτελείς του Πενταγώνου η δέσμευση της συγκεκριμένης περιοχής από την τουρκική πλευρά έγινε με βάση τη νομικά έωλη συμφωνία που υπέγραψε η Άγκυρα με την λιβυκή κυβέρνηση Σάρατζ και κατέθεσε στον ΟΗΕ.

Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται νοτιοανατολικά του Καστελορίζου γεγονός το οποίο επαναφέρει και τη γνωστή θεωρία της γειτονικής χώρας για μειωμένη επήρεια των νησιών στην υφαλοκρηπίδα.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY:

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Σε αυξημένη επιφυλακή μονάδες των ΕΔ

Ήδη οι μονάδες του στρατού ξηράς τόσο στον Έβρο όσο και στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ οι πληροφορίες θέλουν σε ορισμένες από αυτές να έχει γίνει και ανάκληση αδειών σε μόνιμα στελέχη. Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και στο Πολεμικό Ναυτικό, με ένα μεγάλο μέρος του στόλου να βρίσκεται σε επιφυλακή κατευθυνόμενο προς τις θαλάσσιες περιοχές ανατολικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά του Καστελόριζου, με ανάλογη ανάκληση αδειών των μόνιμων στελεχών που υπηρετούν στα πλοία.

Παραμένει το Ορούτς Ρέις στην Αττάλεια

Στ’ ανοιχτά του λιμανιού της Αττάλειας, παραμένει αγκυροβολημένο το ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις (Oruc Reis), όπως αποτυπώνεται στον διαδραστικό χάρτη του marinetraffic.com.

Σύμφωνα με την τουρκική Navtex, δεσμεύεται από την Άγκυρα ο θαλάσσιος χώρος ανάμεσα στην Κρήτη και στη Ρόδο, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές Αρχές, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις.

Υπολογίζεται πως απαιτούνται 24 ώρες για το Ορούτς Ρέις, προκειμένου να πλεύσει από την Αττάλεια προς τη «δεσμευμένη» από την Τουρκία θαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Κρήτης.

Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων στo νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου

Σε μπαράζ τουρκικών προκλήσεων προχώρησε σήμερα η Τουρκία μετά την έκδοση προκλητικής NAVTEX για έρευνες από το πλοίο Oruc Reis σε θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ειδικότερα, στις 14.23' ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 έκανε υπερπτήσεις πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη, στα 12.500 πόδια, αυξάνοντας κι άλλο τον «πυρετό» στην περιοχή. Το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών στις 14.56' προχώρησε και σε νέα υπερπτήση πάνω από τη Μεγίστη, στις 29.000 πόδια. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές έως το μεσημέρι σήμερα, είχαν καταγραφεί δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη.

Επιπρόσθετα, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις, στις 16:12, πάνω από τη νήσο Ρω στα 17.000 πόδια και στις 16:16 πάνω από Ρω, Μεγίστη και Στρογγύλη, στα 21.000 πόδια. Δεύτερο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών πέταξε στις 16:26 πάνω από τη Ρω και τη Μεγίστη στα 29.000 πόδια και στις 16:31 πάνω από τη Μεγίστη, στα 9.500 πόδια. Ένα τρίτο ζεύγος αεροσκαφών πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 16:41 πάνω από τη Μεγίστη, στα 11.000 πόδια, στις 16:42 πάνω απο τη Ρω στα 5.000 πόδια, ξανά πάνω από τη Ρω στις 16:43, στα 9.000 πόδια και στις 16:51 στα 13.000 πόδια, και πάλι πάνω από τη Ρω.

