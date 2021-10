Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Χάος στην Αττική, χείμαρροι οι δρόμοι

Έντονα είναι τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία «Μπάλλος», που πλήττει σχεδόν όλη τη χώρα και αναμένεται να συνεχιστεί έως και αύριο, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε Αττική, Εύβοια και Χαλκιδική, ενώ η πυροσβεστική, μέχρι το απόγευμα είχε δεχθεί 385 κλήσεις στην Αττική (πάνω από 20 περιοχές).

Στο μεταξύ έχει υπάρξει εισήγηση για απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα στην Αττική και για κλείσιμο της Λεωφόρου Κηφισού τη νύχτα, το διάστημα 03:00-06:00 καθώς και για τηλεργασία αύριο σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πικέρμι, καθώς η ΕΜΑΚ επιχειρεί να εντοπίσει αγνοούμενο, για τον οποίο έγινε κλήση στο 112 ότι παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στην Αγία Κυριακή. Ο πολίτης ανέφερε στην Πυροσβεστική ότι είδε τον οδηγό να παρασύρεται από φουσκωμένο ρέμα της περιοχής.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ομάδα της ΕΜΑΚ που κάνουν έρευνες στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί αυτοκίνητο παρά το γεγονός ότι η στάθμη του νερού έχει πέσει πολύ.

Κυκλοφοριακό χάος και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στην ηλεκτροδότηση. Βλάβες σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση των Εξαρχείων, στην περιοχή του Ρέντη και στα Κάτω Πατήσια.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, ανέφερε ότι τα κυριότερα προβλήματα όσον αφορά στη συσσώρευση υδάτων και την κυκλοφορία των οχημάτων εντοπίζονται στην Ελευσίνα, στη Χαμοστέρνας, στην Πέτρου Ράλλη, την Πειραιώς και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Η συσσώρευση υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί λεωφορείο κάτω από τη γέφυρα στην παλιά Ποσειδώνος, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Βούλα. Το νερό κάλυψε σχεδόν ολόκληρο το λεωφορείο, με αποτέλεσμα να φαίνεται μόνο η οροφή του. Οι επιβάτες για να σωθούν, σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

