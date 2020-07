Καστελόριζο: Σε επιφυλακή μετά την τουρκική NAVTEX

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί τις τελευταίες ώρες οι Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας της κινητικότητας που παρατηρείται από πλευράς Τουρκίας, η οποία στέλνει στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης το ωκεανογραφικό πλοίο Oruc Reis με στόχο την πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Όπως είναι εμφανές και από τον χάρτη που παρουσιάζει το protothema.gr με την περιοχή που δέσμευσαν οι Τούρκοι (σε κόκκινο πλαίσιο), το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται μέσα στην Ελληνική Αποκλειστική Οικονομική ζώνη, η οποία αποτυπώνεται με μπλε πλαίσιο.

Όπως εκτιμούν επιτελείς του Πενταγώνου, η δέσμευση της συγκεκριμένης περιοχής από την τουρκική πλευρά έγινε με βάση τη νομικά έωλη συμφωνία που υπέγραψε η Άγκυρα με την λιβυκή κυβέρνηση Σάρατζ και κατέθεσε στον ΟΗΕ.

Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται νοτιοανατολικά του Καστελορίζου γεγονός το οποίο επαναφέρει και τη γνωστή θεωρία της γειτονικής χώρας για μειωμένη επήρεια των νησιών στην υφαλοκρηπίδα.

Η τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY:

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

«Συναγερμός» στις Ένοπλες Δυνάμεις - Οι κινήσεις της Αθήνας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντώντας νωρίτερα τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Χάικο Μάας, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα, έστειλε ηδη μήνυμα προς την ΕΕ για την ανάγκη επιβολής κυρώσεων προς την Άγκυρα, κάτι μάλιστα που χαρακτήρισε ως «μονόδρομο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος όσο και ο υφυπουργός κ. Αλκιβιάδης Στεφανής έχουν αλλάξει το πρόγραμμά τους ακυρώνοντας ανειλημμένες υποχρεώσεις, έτσι ώστε να βρίσκονται συνεχώς στα γραφεία τους στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική ηγεσία του Πενταγώνου εξετάζουν μια σειρά από σενάρια αντίδρασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων εξαιτίας της ανησυχίας που υπάρχει ότι οι Τούρκοι ενδέχεται να προχωρήσουν σε άμεση κλιμάκωση της έντασης, φθάνοντας ακόμη στην πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου.

Στο πλαίσιο αυτό επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα και ο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, διακόπτοντας το ταξίδι του στην Κύπρο, (επρόκειτο να επιστρέψει αύριο) όπου βρίσκεται από χθες προκειμένου να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις μνήμης της τουρκικής εισβολής του 1974 στη Μεγαλόνησο. Παράλληλα η ελληνική πλευρά παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τις κινήσεις του τουρκικού στόλου, καθώς η βάση του τουρκικού στόλου στο Ακσάζ, έχει αρχίσει και «αδειάζει» με τα 22 πλοία που βρίσκονταν ελλιμενισμένα εκεί κατά τις προηγούμενες ημέρες, να αρχίζουν σταδιακά να βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα με πορεία νότια και δυτικά.

Ήδη οι μονάδες του στρατού ξηράς τόσο στον Έβρο όσο και στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ οι πληροφορίες θέλουν σε ορισμένες από αυτές να έχει γίνει και ανάκληση αδειών σε μόνιμα στελέχη.

Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και στο Πολεμικό Ναυτικό, με ένα μεγάλο μέρος του στόλου να βρίσκεται σε επιφυλακή κατευθυνόμενο προς τις θαλάσσιες περιοχές ανατολικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά του Καστελόριζου, με ανάλογη ανάκληση αδειών των μόνιμων στελεχών που υπηρετούν στα πλοία. Πρόκειται για τις περιοχές που με παράνομη ΝΟΤΑΜ έχει δεσμεύσει η Άγκυρα από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου, με στόχο την πραγματοποίηση σεισμογραφικών ερευνών για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων.

Την ίδια στιγμή, οι Τούρκοι κλιμακώνουν την ένταση και στον αέρα, καθώς από το πρωί τουρκικά μαχητικά που πετούν σε ζεύγη, έκαναν υπερπτήσεις σε όλο το Αιγαίο, εστιάζοντας κυρίως στην περιοχή του Καστελόριζου.

Την εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθεί με ψυχραιμία και το Μέγαρο Μαξίμου, θεωρώντας ότι η Τουρκία δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας μας, προχωρώντας σε έναν πόλεμο νεύρων έναντι της ελληνικής πλευράς. Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ωστόσο δεν παραλείπουν να εκφράσουν τον προβληματισμό τους για το ενδεχόμενο ενός «ατυχήματος» το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει τις δύο χώρες σε μία θερμή αντιπαράθεση.

Να σημειώσουμε πως εδώ και περίπου ενάμιση μήνα η ελληνική πλευρά ήταν με το βλέμμα στραμμένο στην 21η Ιουλίου, αφού σήμερα αναμένονταν ότι η αρμόδια τουρκική Γενική Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Ορυκτών και Πετρελαίων (MAPEG) θα προχωρούσε στη θετική γνωμοδότηση των πέντε αιτήσεων που είχε καταθέσει η κρατική εταιρεία πετρελαίου (TPAO) της γείτονας χώρας για την εξόρυξη υδρογονανθράκων σε περιοχές τόσο εντός της ελληνικής ΑΟΖ όσο και στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στη Ν.Α Μεσόγειο.

Να επισημάνουμε πως στις εν λόγο αιτήσεις η TPAO ζητούσε την πραγματοποίηση ερευνών σε συνολικά 24 θαλάσσια οικόπεδα, «που ευρίσκοντο πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων» τα οποία οι τούρκοι -εν αντιθέσει με τα 6 ν.μ που αναγνωρίζουν σε εμάς- προσδιορίζουν σε 12 ναυτικά μίλια.

Protothema.gr