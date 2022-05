Kατάληψη ελληνικών τάνκερ: Θρίλερ με τους 9 Έλληνες αιχμαλώτους

Σε θρίλερ εξελίσσεται η κατάληψη των δύο ελληνόκτητων δεξαμενοπλοίων από τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι κρατούν αιχμάλωτα τα μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλέστηκε το Associated Press, τα δύο πλοία πλησίασαν τα χωρικά ύδατα του Ιράν χωρίς ωστόσο να εισέλθουν σε αυτά, ενώ η ίδια πηγή υπογραμμίζει ότι τα τάνκερ είχαν απενεργοποιημένες τις συσκευές εντοπισμού.

Στη συνέχεια, είπε ο αξιωματούχος, τα πλοία κινήθηκαν προς τη θαλάσσια περιοχή του Ιράν. Οι κινήσεις αυτές θεωρήθηκαν ύποπτες, αλλά κανένα από τα δύο πλοία δεν είχε προχωρήσει σε έκκληση για βοήθεια.

Πριν επιβιβαστούν οι Ιρανοί στα πλοία, πλησίασαν με στρατιωτικά ελικόπτερα, από τα οποία εισέβλαν οι Φρουροί της επανάστασης θέτοντάς τα υπό τον έλεγχό τους.

Όπως αναφέρεται το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια μετέφερε φορτίο πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και τα δύο κατασχεθέντα ελληνικά πλοία έχουν χωρητικότητα 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ή άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, τα οποία, εάν φορτωθούν πλήρως, είναι πλέον διαθέσιμα στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, ελικόπτερο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού προσνηώθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο ελληνικής σημαίας πλοίο Delta Poseidon το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα (22 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν) στον Κόλπο.

Στη συνέχεια, ένοπλοι αιχμαλώτισαν το πλήρωμα του πλοίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δύο Έλληνες πολίτες. Αντίστοιχο συμβάν αναφέρθηκε ότι συνέβη και σε άλλο πλοίο ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες πολίτες, και που ευρίσκετο πλησίον των ιρανικών ακτών.

Διάβημα του ΥΠΕΞ

Η κίνηση του Ιράν αποδίδεται σε αντίποινα προς την Αθήνα για την κατάσχεση φορτίου αργού ιρανικού πετρελαίου που μεταφερόταν από ρωσικό δεξαμενόπλοιο στις 15 Απριλίου στα ανοιχτά της Εύβοιας και την απόφαση της Ελλάδας την Πέμπτη 26 Μαΐου να αποστείλει το φορτίο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας, καθώς με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ιρανό πρέσβη στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει πως «οι ανωτέρω πράξεις ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας». Ο Γενικός Γραμματέας καταδίκασε έντονα τις πράξεις αυτές, οι οποίες αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας. Κάλεσε για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων τους. Τόνισε επίσης ότι οι πράξεις αυτές θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις Ε.Ε. – Ιράν».

Breaking: Iran seizes 2 Greece-owned & flagged tankers in retaliation for Iranian oil seized off Greece earlier by US authorities (@lloydslisted exclusive story here:https://t.co/yx5mTrC6dt) suezmaxes are Prudent Warrior & Delta Poseidon. https://t.co/IrKmWzfD7f for updates pic.twitter.com/SiRfkuH5iN

— Michelle Wiese Bockmann (@Michellewb_) May 27, 2022