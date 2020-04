Κορωνοϊός: Αισιοδοξία για φάρμακο στην Ελλάδα έως τον Ιούλιο

Σε ελπίδες για φάρμακο κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα έως τον Ιούλιο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρος Τρύφων, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

«Υπάρχει μια ελληνική ερευνητική προσπάθεια, η μελέτη Greco 19 η οποία ερευνά το φάρμακο με την δραστική ουσία κολχικίνη για πιθανές επιπτώσεις και πως μπορεί να αντιμετωπίσει επιπτώσεις στην καρδιά και τους πνεύμονες από το κορωνοϊό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αποτελέσματα γι' αυτήν την μελέτη και για άλλες μελέτες θα έχουμε μέσα σε 2 μήνες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τρύφων.

«Κάποια φάρμακα θα μπουν στα θεραπευτικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν οι γιατροί για να χρησιμοποιηθούν σε κάποιες φάσεις της θεραπείας του κορωνοϊού. Ερευνώνται σε ασθενείς», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι για ελπιδοφόρα μηνύματα από κλινικές μελέτες, που γίνονται διεθνώς με τη συμμετοχή και της χώρας μας για το νέο υποσχόμενο θεραπευτικό σχήμα με ενδοφλέβια χρήση ρεμντεσιβίρης σε ασθενείς με κορωνοϊό, μίλησε στην καθιερωμένη ενημέρωση του προς τους ιατρικούς συντάκτες το απόγευμα του Σαββάτου, και ο λοιμωξιολόγος και εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας.

«Θέλουμε οι ασθενείς μας να μπορούν να ωφεληθούν από τις αναδυόμενες θεραπείες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην χώρα μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους», εξήγησε ο κ. Τσιόδρας.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, γίνονται κλινικές μελέτες με το φάρμακο στις οποίες συμμετέχουν 4 νοσοκομεία στη χώρα μας και δωρεάν πρόγραμμα διευρυμένης πρόσβασης σε αλλά 4 επιλεγμένα νοσοκομεία και μέσω της μελέτης «αλληλεγγύη» του ΠΟΥ η οποία σύντομα θα αρχίσει σε άλλα 3 νοσοκομεία της χώρας.

«Φαίνεται ότι η εν λόγω θεραπεία δείχνει μία αποτελεσματικότητα σε ποσοστό 68% ακόμα και στα σοβαρά περιστατικά, ανέφερε, επικαλούμενος δημοσίευμα ενός από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, το The New England Journal of Medicine», πρόσθεσε.