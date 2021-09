Mad Clip: Ποιος ήταν ο τράπερ που σκοτώθηκε σε τροχαίο

«Eίμαι κοντράκιας, μού αρέσει η ταχύτητα… Σωστό ή λάθος, θα το κρίνει όποιος το κρίνει…» δήλωνε πριν από λίγους μήνες ο δημοφιλής τράπερ Mad Clip λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική καταδίωξή του στους δρόμους της Αθήνας και την σύλληψή του για υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση κόκκινων φαναριών.

Αυτό το ανεξέλεγκτο πάθος του για την ταχύτητα, που ο ίδιος δεν δίσταζε να εξομολογηθεί δημόσια, αποδείχτηκε πως στάθηκε τελικά μοιραίο καθώς του στέρησε τη ζωή, σε ηλικία μόλις 34 ετών και αφού είχε καταφέρει να ζήσει, για λίγο μόνον, το όνειρό του.

Το μελαχρινό αγόρι που γεννήθηκε σε μια φτωχογειτονιά έξω από τη Νέα Υόρκη όπου και έζησε τα εφηβικά του χρόνια πριν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, το 2016, μετά τον χωρισμό των γονιών του, ονειρευόταν να ξεφύγει από όλα όσα τον έπνιγαν και να γευτεί την επιτυχία, τη δόξα, τη μεγάλη ζωή, τα όμορφα κορίτσια, τα ακριβά αυτοκίνητα. Το τραγούδι και συγκεκριμένα η trap, το πλέον δημοφιλές μουσικό είδος στην νεολαία σήμερα, αποτέλεσε το διαβατήριό του για το πέρασμα στον λαμπερό κόσμο που με τόσο πάθος ονειρευόταν.

Εξάλλου άκουγε χιπ χοπ μουσική από πολύ μικρή ηλικία και είχε υποσχεθεί στον εαυτό του πως μια μέρα θα γινόταν κι εκείνος ράπερ: «Με τη μουσική γίνεσαι αθάνατος. Ακόμη και καλλιτέχνες που έχουν φύγει από τη ζωή, βάζεις να τους ακούσεις και είναι λες και ζωντανεύουν ξανά. Είπα τότε στον εαυτό μου, πως δεν έχει νόημα απλά να ζω, να πεθάνω και να μη με θυμάται κανένας. Δεν ξεκίνησα τη μουσική για τα λεφτά. Ήθελα να αφήσω ένα legacy, ένα story, ένα αποτύπωμα. Να μπορεί να με ακούσει κάποιος κάποτε και να πει ότι ο Mad Clip ήταν ένα παλικάρι που έκανε κάτι» είχε εξομολογηθεί ο ίδιος σε συνέντευξή του. Τότε βεβαίως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η μοίρα θα τον έφερνε αντιμέτωπο με τον θάνατο τόσο νωρίς...

Το μουσικό του ξεκίνημα το έκανε με τους Ο.Ε το 2004 φτιάχνοντας κομμάτια με αγγλικό στίχο. Κομβική ωστόσο για τη διαδρομή του στάθηκε η γνωριμία του με τον ράπερ Taki Tsan ο οποίος τον βοήθησε να κυκλοφορήσει το πρώτο του σίνγκλ με τίτλο «Trelos», στα 27 του. Από κει και πέρα ο δρόμος της επιτυχίας άνοιξε διάπλατα για εκείνον. Εντάχθηκε στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρείας Capital Music και άρχισε να καθιερώνεται, σταδιακά, ως ένας από τους πλέον περιζήτητους εκπροσώπους της εγχώριας trap σκηνής.

O Πήτερ Αναστασόπουλος μετονομάστηκε σε Mad Clip, όνομα που προκύπτει από τα αρχικά της φράσης «Money and Drugs Can’t Live in Poverty» (Λεφτά και Ναρκωτικά, Δεν Μπορώ να Ζήσω στη Φτώχεια), και τρέλανε στην κυριολεξία το You Tube με τα κομμάτια του να ξεπερνούν κατά καιρούς τα 100 εκατομμύρια θεάσεις! Όλα σχεδόν τα εφηβικά κινητά έπαιζαν τα τραγούδια του και ο νεαρόκοσμος κινούνταν στους ρυθμούς των επιτυχιών του μεταξύ των οποίων και τα «Dealer», «Συνθήκες», «Μεγιστάνας», «ΜΑΜΑ», «Κότερα»...

Σε κάποια από αυτά μάλιστα συνεργάστηκε με τα πολύ γνωστά ονόματα της ποπ σκηνής όπως η Ελένη Φουρέιρα, η Ζοζεφίν κ.α. Συνολικά πρόλαβε να κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ τα «Amerianos», «Super Tpapper» και «Super Trapper II».

Ο Mad Clip τον Φεβρουάριο απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης, καθώς είχε γίνει γνωστό πως δεν σταμάτησε σε έλεγχο της τροχαίας, ενώ είχε ακολουθήσει κινηματογραφική καταδίωξη. Οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν λίγη ώρα αργότερα. Τελικά σε βάρος του δεν σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκε ελεύθερος.

Όπως ο ίδιος έλεγε, είχε βιώσει αρκετά από τα υπερβολικά περισταστικά που περιέγραφε στους στίχους των τραγουδιών του. Είχε επιλέξει να ακολουθήσει την...τρέλα του, να ζει στο κόκκινο, να παρασύρεται από τα πάθη του, να τρέχει με χίλια, να προκαλεί τη μοίρα... Δυστυχώς, το πλήρωσε ακριβά...

