Μητσοτάκης: Ό,τι είχα να πω στον Ερντογάν το είπα κατά πρόσωπο

H παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι ευθείες απαντήσεις που έδωσε στον πρόεδρο της Τουρκίας το βράδυ της Πέμπτης για τις προκλητικές τοποθετήσεις του κατά τη διάρκεια του δείπνου των ηγετών που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιτροπής στην Πράγα ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και στα «πηγαδάκια» στη σημερινή (7/10) άτυπη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε Ευρωπαίους ηγέτες ανάμεσα στους οποίους η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας, περιέγραψε την αντίδρασή του στα λεγόμενα του Τούρκου προέδρου.

«Σηκώθηκα όρθιος και του είπα πως ό,τι έχω να σου πω, θα στο πω κατά πρόσωπο» είπε μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωθυπουργός περιγράφοντας τι συνέβη το βράδυ της Πέμπτης.

Την απάντηση Μητσοτάκη προκάλεσαν οι αναφορές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τέλος της παρέμβασής του στο δείπνο όταν και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι αυτή που ανεβάζει την ένταση και προκαλεί. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε, τότε, άμεσα τον λόγο και απάντησε ευθέως στον Τούρκο πρόεδρο ότι πρέπει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών και ότι αντί να προκαλεί εντάσεις, θα πρέπει να προσέλθει σε συνεννόηση και διάλογο χωρίς εντάσεις και ακραία ρητορική, όπως κάνουν οι υπεύθυνοι ηγέτες.

Στο ίδιο πνεύμα εξάλλου ήταν και οι σημερινές (7/10) δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την προσέλευσή του στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Πράγα στις οποίες σημείωσε ότι «η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί, απαντά, όμως, πάντα με αυτοπεποίθηση κάθε φορά που θα προκαλείται».

Όπως είχε κάνει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απαντώντας στα όσα προκλητικά είχε ισχυριστεί από το ίδιο βήμα ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε στους 43 παρευρισκόμενους ηγέτες ότι «δεν νοείται σήμερα να κατηγορείται η Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο, όταν η Τουρκία είναι αυτή η οποία θέτει ευθέως ζητήματα που αφορούν μέχρι και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Κι ότι είναι αδύνατον να προχωρήσουμε σε μία εκτόνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, όσο συνεχίζεται αυτή η ρητορική».

Ωστόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε «για ακόμα μία φορά ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή η οποία κλείνει την πόρτα του διαλόγου» καθώς αισθάνεται απόλυτη αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι έχουμε το δίκιο και το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας».

Όπως σημείωσε, μάλιστα, με τον διάλογο που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δόθηκε ενδεχομένως η δυνατότητα και σε συναδέλφους του «οι οποίοι δεν έχουν βαθιά γνώση των ζητημάτων αυτών, να κατανοήσουν ποιός είναι αυτός ο οποίος προκαλεί, ποιός είναι αυτός ο οποίος υψώνει τους τόνους και ποια είναι εκείνη η χώρα η οποία με αυτοπεποίθηση υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς ποτέ, όμως, να κλείνει την πόρτα του διαλόγου».

Οι απαντήσεις Μητσοτάκη, μάλιστα, προκάλεσαν τον εκνευρισμό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης αφενός υποστήριξε ότι κακώς δόθηκε ο λόγος από τους διοργανωτές της συνόδου στον Έλληνα πρωθυπουργό για να του απαντήσει(!) και αφετέρου είπε ότι δεν έχει να συζητήσει τίποτα με τους Έλληνες.

Ωστόσο, για την ουσία της παρέμβασης Μητσοτάκη ο οποίος τον κάλεσε να σταματήσει την αμφισβήτηση των νησιών και τις παραινέσεις ξένων ηγετών όπως ο Εμμανουέλ Μακρόν για σταθερότητα στο Αιγαίο, ο κ. Ερντογάν όχι μόνο δεν απάντησε αλλά επανέλαβε ουσιαστικά την απειλή «μπορούμε να έρθουμε ένα βράδυ» την οποία αναμετέδωσαν όλα τα μεγάλα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα.

«Στο δείπνο είχα την ομιλία μου, την ολοκλήρωσα. Ο κύριος φαίνεται πως ενοχλήθηκε πολύ από την ομιλία μου κι επειδή ενοχλήθηκε και παρόλο που δεν αρμόζει στο πνεύμα του δείπνου, πήρε τον λόγο» είπε συγκεκριμένα ο Ερντογάν για να συνεχίσει διερωτώμενος από ποιον πήρε άδεια για να του απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν ξέρω από ποιον πήρε την άδεια, ίσως από τον πρόεδρο. Κι εκεί μας απάντησε» ανέφερε.

