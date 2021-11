Οι Αντετοκούνμπο στον Λευκό Οίκο

Στον Λευκό Οίκο βρέθηκαν οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς, όπου έγιναν δεκτοί από τον Τζο Μπάιντεν, στο πλαίσιο της καθιερωμένης εθιμοτυπικής συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ.

Η εν λόγω επίσκεψη είχε και έναν πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα, μιας και ήταν η πρώτη ομάδας του ΝΒΑ στο Λευκό Οίκο έπειτα από πέντε χρόνια, καθώς οι προηγούμενοι πρωταθλητές της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του πλανήτη είχαν αρνηθεί να συναντηθούν με τον Αμερικανό τέως πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Στον επίσημο λογαριασμό του NBA μάλιστα αναρτήθηκε και ένα βίντεο, στο οποίο μιλά ο ηγέτης των Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναφερόμενος στη διαδρομή του από τα Σεπόλια μέχρι το Λευκό Οίκο.

«Είναι υπέροχα, είναι πραγματικά υπέροχα! Από τα Σεπόλια στο Οβάλ Γραφείο, για να συναντήσουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Είμαι ευγνώμων γι' αυτή την ευκαιρία, είναι ένα παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχεις πράγματα στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο, το γεγονός πως είμαστε στον Λευκό Οίκο, συναντώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ» ανέφερε ο περσινός MVP των τελικών του NBA.

