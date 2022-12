Παραμείνει στη φυλακή μέχρι 22/12 η Καϊλή - Αναβολή στη δίκη

Για τις 22 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η ακρόαση της Εύας Καϊλη για την εμπλοκή στο σκάνδαλο του Κατάρ. Ως τότε παραμένει προφυλακισμένη, ενώ δεν παρέστη στη σημερινή ακροαματική διαδικασία.

Οι τρεις συγκατηγορούμενοί της ωστόσο παρέστησαν ενώπιον δικαστικών αρχών.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.

She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.

No explanation as to why.

