Στον Έβρο η ηγεσία της ΕΕ-Πτήση με ελικόπτερο πάνω από τα σύνορα

Τους υποδέχθηκε στην Αλεξανδρούπολη ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της Ελλάδας, που είναι ταυτόχρονα σύνορα της Ευρώπης.

Στον Έβρο και συγκεκριμένα την περιοχή της Αλεξανδρούπουλης βρίσκονται από τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Τις τρεις «κεφαλές» της ΕΕ υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος νωρίτερα περιόδευσε στην Αλεξανδρούπολη, στις Φέρες και τους Κήπους Έβρου, στέλνοντας το μήνυμα ότι «η Ελλάδα δεν εκβιάζεται» και «κανείς δεν θα περάσει τα σύνορα»

Το tweet του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πτήση για Ελλάδα.

On the way to Greece with Commission President @vonderleyen and @eucopresident Michel. We visit the Greek-Turkish border together with @PrimeministerGR Mitsotakis to assess the situation. This is a European challenge, we need to respond with solidarity and respect for our values. pic.twitter.com/DH4uaDTtS3

— David Sassoli (@EP_President) March 3, 2020