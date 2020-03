Στον Έβρο μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον Έβρο θα μεταβεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ενημέρωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο twitter.

«Το συμβούλιο εθνικής ασφάλειάς μας έλαβε την απόφαση να αυξήσει στο ύψιστο τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά μας. Από αυτή τη στιγμή δεν θα δεχόμαστε κανένα νέο αίτημα ασύλου για ένα μήνα. Επικαλούμαστε το άρθρο 78.3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσει την πλήρη στήριξη της Ευρώπης», έγραψε ο πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ.

Σε δεύτερο tweet του, ο πρωθυπουργός έγραψε πως τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

«Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφτώ τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο με τον Σαρλ Μισέλ».

Our national security council has taken the decision to increase the level of deterrence at our borders to the maximum. As of now we will not be accepting any new asylum applications for 1 month. We are invoking article 78.3 of the TFEU to ensure full European support.

