Τα μυστικά της 5ετούς αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Στις 09:30 τοπική ώρα (16:30 ώρα Ελλάδος), ο Νίκος Δένδιας και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα υπογράψουν τη νέα, πενταετούς διάρκειας συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

Η συμφωνία θα δίνει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα. Πέρα από τις ήδη θεσμοθετημένες διευκολύνσεις στο ναύσταθμο της Σούδας στην Κρήτη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αποκτήσουν επίσημη πρόσβαση για ασκήσεις στο πεδίο βολής του Λιτοχώρου, δικαίωμα μεταστάθμευσης στην ταξιαρχία της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκειο της Μαγνησίας και παραμονής σε στρατόπεδα στην Αλεξανδρούπολη, που γίνεται βασική πύλη για την ανάπτυξη και αναδίπλωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ανατολική Ευρώπη.

Σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν την παρουσία τους σε θερμές περιοχές του πλανήτη με σκοπό την αναδιάταξη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, η Ουάσιγκτον αυξάνει την παρουσία της στην Ελλάδα.

Mε τον Βουλευτή των ΗΠΑ Ted Deutch, είχαμε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε Αν. Μεσόγειο και Μ.Ανατολή - I met with US Congressman @RepTedDeutch. Fruitful exchange of views on recent developments in the #EasternMediterranean and #MiddleEast. pic.twitter.com/5uf7vo4y98

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 13, 2021