Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο - Πέθανε γνωστός Έλληνας ηθοποιός

Πέθανε ο ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Δύο Ξένοι».

Ο Δημήτρης Τσούτσης έμεινε στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού και μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «Λαβ Σόρρυ» (όπου υποδυόταν τον νονό της Λίλης) αλλά και στον απολαυστικό ρόλο του «Νικηφόρου Κασιμάτη», του καναλάρχη και φλερτ της Ντένης Μαρκορά.

Πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του με τίτλο «To whom It may concern», με 272 μικρά κείμενα σχετικά με το θέατρο, την καθημερινότητα, την ιστορία, τις μακαρονάδες, τις προσωπικές μου εμπειρίες και αναμνήσεις, την πολιτική, την γραμματική, το συντακτικό, την φιλία, τον έρωτα, το σεξ, τη ζωή.