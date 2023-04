Cyprus Wings for Life World Run στις 7 Μαΐου στις Φοινικούδες - Τρέχουμε για καλό σκοπό

Στις 7 Μαΐου 2023, στις 14:00, την ίδια ώρα παγκόσμια, δρομείς και χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, θα τρέξουν στο Wings for Life World Run, για έναν κοινό σκοπό: την εύρεση θεραπείας για τον τραυματισμό του νωτιαίου μυελού. Το 100% των εσόδων από το Wings for Life World Run θα κατατεθούν στο ίδρυμα Wings for Life, χρηματοδοτώντας χιλιάδες ερευνητικά έργα και κλινικές δοκιμές παγκοσμίως, για τον σκοπό αυτό.

Στην Κύπρο φέτος, επίσημη εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στη Λάρνακα στις Φοινικούδες όπου ο κύριος δρόμος θα είναι κλειστός για την εκδήλωση.

Ανεξάρτητα του αν είσαι αθλητής, αρχάριος, μεγάλος ή μικρός σε ηλικία, το υπέροχο σε αυτόν τον αγώνα είναι ότι μπορείς και μέσω της εφαρμογής Wings For Life World Run να «συναντηθείς» με άλλους χιλιάδες ανά τον κόσμο και να τρέξεις ουσιαστικά από όπου θες. Ο καθένας μπορεί να γίνει κομμάτι αυτού του μοναδικού αγώνα και να συμβάλλει σε μια κληρονομιά που χτίζεται από το 2014.

Το Wings for Life World Run, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2014, προφέρει το σύνολο των εσόδων και των δωρεών για την υποστήριξη σε παγκόσμιο επίπεδο επιστημονικών ερευνών και κλινικών μελετών, για την εύρεση θεραπείας των τραυματισμών του νωτιαίου μυελού. Από το 2014, έχει συγκεντρώσει 38,3 εκατομμύρια ευρώ, με πάνω από 1 εκατομμύριο συμμετέχοντες στους αγώνες σε 195 χώρες. Το 2022, 161.892 συμμετέχοντες από 192 χώρες συμμετείχαν στο Wings for Life World Run, συγκεντρώνοντας 4,7 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Ο αγώνας διοργανώνεται από το Wings for Life, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με έδρα την Αυστρία.