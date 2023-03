Επ. Περιβάλλοντος: Θέλουμε παραλίες χωρίς πλαστικά

Το Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος θα συμβάλει με όποιο τρόπο του ζητηθεί ώστε οι παραλίες της Κύπρου να είναι χωρίς πλαστικά, ανέφερε σήμερα η Μαρία Παναγιώτου, προσθέτοντας ότι στο χέρι μας είναι μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες το σύνθημα να γίνει πράξη.

Η κ. Παναγιώτου μιλούσε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην παραλία «Γιαννάδες» της Βορόκλινης για απονομή του Σήματος Διάκρισης «Παραλία Χωρίς Πλαστικά», μια πρωτοβουλία που κατέστη δυνατή μέσω του προγράμματος Keep Our Sand and Sea Plastic Free, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του TUI Foundation σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) και του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος πρόσθεσε ότι «η συγκεκριμένη διάκριση είναι ουσιαστικά για να ενθαρρύνει και να προτρέπει τους επισκέπτες της παραλίας να αποφεύγουν τη χρήση πλαστικού μια χρήσης, που προκύπτει από τον άνθρωπο, που είμαστε τα ξένα όντα στον περιβάλλοντα χώρο της θαλάσσιας ζωής. Ως ξένα όντα επιβάλαμε τη συνύπαρξη μας στον κόσμο της θάλασσας».

Πρόσθεσε ότι «στο πλαίσιο αυτής της επιβεβλημένης και ετσιθελικής συνύπαρξής ο σεβασμός δεν πρέπει να είναι ακούσιος αλλά εκούσιος και για να γίνει αυτό στην πράξη χρειάζεται να σταματήσουμε το δεύτερο ξένο σώμα που επιβάλλουμε μαζί με τη δική μας παρουσία δηλαδή τα πλαστικά».

Η κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στην Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στη Στρατηγική για την Αλιεία, στην Οδηγία για τη Θάλασσα αλλά και στην Οδηγία για Προστασία των Παράκτιων Ζωνών, οι οποίες αναφέρονται στους τρόπους αποφυγής χρήσης πλαστικών. «Στο χέρι μας είναι μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες όπως η σημερινή να κάνουμε το σύνθημα πράξη και να κάνουμε τόσο τη παραλία «Γιαννάδες» όσο και όλες τις παραλίες μας χωρίς πλαστικά», επισήμανε.

Σημείωσε ακόμα ότι το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και η ίδια προσωπικά «θα εργαστούμε με όποιο τρόπο μας ζητηθεί ώστε να συμβάλλουμε στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου».

Στον δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας (ΕΤΑΠ) Ντίνος Λευκαρίτης ανέφερε ότι η «σημαντική» όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Παραλίας Χωρίς Πλαστικά» στην περιοχή Βορόκλινης «θα επιφέρει απτά αποτελέσματα αλλά θα ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν οι ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες για αυτό το τόσο φλέγον θέμα».

«Μεταφέρεται επίσης το μήνυμα ότι νοιαζόμαστε για την προστασία των ακτών μας και του περιβάλλοντος, ενώ η δράση εντάσσεται και στους ευρύτερους στόχους μας για επίτευξη τουριστικής αειφορίας στον προορισμό μας», είπε.

Πρόσθεσε ότι «ξεκινώντας από την ακτή «Γιαννάδες» εκτείνεται η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή Λάρνακας η οποία περιλαμβάνει τον τεχνητό ύφαλο, έργο το οποίο υλοποιήσαμε μαζί με το Τμήμα Αλιείας για να βοηθήσουμε την αύξηση της βιοποικιλότητας του βυθού».

«Είναι σημαντικό που έχει επιλεγεί η συγκεκριμένη παραλία για αυτό το σκοπό, ώστε να ενταχθεί στα πλαίσια των ευρύτερων ενεργειών προστασίας της παραλιακής και θαλάσσιας αυτής περιοχής» είπε και εξέφρασε την ελπίδα «η συγκεκριμένη παραλία να καταστεί πρότυπο και ο θεσμός να επεκταθεί και σε άλλες παραλίες της Περιφέρειας Λάρνακας αλλά και ολόκληρης της Κύπρου».

Σύμφωνα με τον κ. Λευκαρίτη «ως Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας υλοποιούμε σειρά δράσεων σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού για βελτίωση της αειφορίας των παραλιών μας μέσω του προγράμματος που τρέχει τα τελευταία 6 χρόνια με την ονομασία «Εμπλουτίζοντας και Πρασινίζοντας τις Παραλίες της Λάρνακας».

Εξάλλου ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (CSTI) Φίλιππος Δρουσιώτης είπε πως «στόχος της δημιουργίας παραλιών χωρίς πλαστικά, είναι η εξάλειψη των πλαστικών μίας χρήσης από τις παραλιακές περιοχές της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική βιομηχανία και στην μείωση της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών».

Πρόσθεσε ότι «η πλαστική ρύπανση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας και ο τουρισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος αλλά αντιστρόφως και ενίσχυσης του».

«Είναι γι’ αυτόν το λόγο που όλοι στον τουρισμό πρέπει να εργαστούμε ώστε να πετύχουμε την κυκλική οικονομία όσον αφορά τα πλαστικά, ενώ προσπάθεια όλων μας πρέπει να είναι η μείωση της ρύπανσης των θαλασσών μας και επιπλέον η μείωση της ζήτησης για νέα πλαστικά», σημείωσε.

Αφού ανέφερε ότι «παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία για τις τουριστικές εταιρείες και προορισμούς να προχωρήσουν και να ηγηθούν της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Κάθε χρόνο 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών καταλήγουν στους ωκεανούς και είναι υπεύθυνοι για τους θανάτους έως και ενός εκατομμυρίου θαλάσσιων πτηνών, 100.000 θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και αμέτρητων ψαριών».

Εξάλλου ο Κοινοτάρχης Βορόκλινης Νεόφυτος Φακοντής στον δικό του χαιρετισμό εξέφρασε ικανοποίηση για τη απονομή διάκρισης «Παραλία Χωρίς Πλαστικά» σε μία από τις παραλίες της Κοινότητας και πρόσθεσε πως «εκτός από το πλαστικό υπάρχουν επίσης η οπτική ρύπανση, η ηχορύπανση και άλλα που καταστρέφουν το περιβάλλον» και ευχαρίστησε μεταξύ άλλων την ΕΤΑΠ Λάρνακας, το CSTI και το Υφυπουργείο Τουρισμού που βρίσκεται δίπλα στη Κοινότητα και τη χρηματοδοτεί.

Πρόσθεσε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει υλοποιήσει διάφορες ενέργειες στις παραλίες της περιοχής μεταξύ των οποίων φύτευση πάνω από 180 φοινικόδεντρων, αντικατάσταση των σκυβαλοδοχείων με πέτρινα, ανακαίνιση όλων των αποχωρητηρίων, κατασκευή δύο μεγάλων παιχνιδότοπων και 4 αθλητικά πάρκα με περίπου 50 όργανα γυμναστικής, συντήρηση του παλαιού πεζόδρομου και κατασκευή νέου».

Τώρα, συνέχισε «είμαστε στην φάση της κατασκευής της επόμενης φάσης του πεζόδρομου που θα ξεκινήσει από το ξενοδοχείο Le Bay μέχρι τα όρια της Ορόκλινης με το Δήμο Λάρνακας, ούτως ώστε ο Δήμος να συνεχίσει τον δικό του πεζόδρομο που θα περάσει, μέσω της περιοχής που βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, για να φτάσει μέχρι τη παραλία των Φοινικούδων».

Σημειώνεται ότι στην παραλία «Γιαννάδες» τοποθετήθηκε ένα εικαστικό έργο, το οποίο δημιουργήθηκε με 300 πλαστικά μπουκάλια, εθελοντικά και αφιλοκερδώς από μαθητές του Γυμνασίου Αθηένου με την καθοδήγηση του καθηγητή τους Βαγγέλη Ευάγγελου και απεικονίζει την αλυκή της Λάρνακας με τα φλαμίνγκο.