Έρχεται το 2ο φιλανθρωπικό fashion event «KULT Together»

Σε ένα σύγχρονο αστικό τοπίο, όπου η ιστορία και ο πολιτισμός της Κύπρου έχουν αφήσει έντονα το αποτύπωμα τους, η μόδα υφαίνει την ελπίδα και αναδεικνύει την αξία της προσφοράς στο συνάνθρωπο.

Αυτό το στόχο έχει το φιλανθρωπικό fashion event «KULT Together» με δημιουργίες κορυφαίων οίκων μόδας των Κult Boutiques, που διοργανώνεται φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, για τη στήριξη του έργου του Εθελοντικού – Φιλανθρωπικού Οργανισμού των Ποδοσφαιριστών, «Γκολ στη Ζωή» και συγκεκριμένα για τη ριζική ανακαίνιση των Παιδιατρικών Θαλάμων του Μακάρειου Νοσοκομείου. Άλλωστε μαζί, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα διασφαλίζοντας σε όσους το έχουν ανάγκη ένα καλύτερο αύριο.

Αξίες που έχει θέσει από την ίδρυση του, πριν από έξι χρόνια το «Γκολ στη Ζωή», το οποίο στηρίζει οικονομικά εκατοντάδες συνανθρώπους μας και δεκάδες οργανισμούς.

Το fashion event «ΚULT Together» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου στο Νέο Δημαρχείο Λευκωσίας, στον Αρχαιολογικό χώρο, δίπλα από το Δημαρχείο. Η εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, θα αρχίσει στις 19.15 με cocktail και θα ολοκληρωθεί με το fashion show στις 20.30.

Σε μια διοργάνωση υψηλής αισθητικής στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λευκωσίας, όπου αποτυπώνεται η μακραίωνη ιστορία της Κύπρου και αναδεικνύεται η συνύπαρξη του χθες με το σήμερα, το fashion event «KULT Together» ενώνει τους ανθρώπους, μέσα από τη μόδα και βάζει «Γκολ στη Ζωή».

Μοντέλα από Ελλάδα και Κύπρο, ποδοσφαιριστές, αθλητές και γνωστές προσωπικότητες σε ρόλο μοντέλου θα περπατήσουν στην πασαρέλα με δημιουργίες πασίγνωστων οίκων μόδας που εκπροσωπούν στην Κύπρο οι Κult Boutiques σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο, όπως Gucci, Prada, Miu Miu, Dolce & Gabbana, J.W. Anderson, Etro, Jil Sander, Victoria Beckham, Casablanca, Khaite NY, Rhude και APC.

Όπως και πέρσι έτσι και φέτος, την ευθύνη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης καθώς και όλη την αισθητική επιμέλεια του fashion show θα έχει ο Filep Motwary, Εditor-at-Large της Vogue Greece και fashion expert.

Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων του fashion event «ΚULT Together» θα διατεθούν για τη ριζική ανακαίνιση των Παιδιατρικών Θαλάμων 1 και 2 του Μακάρειου Νοσοκομείου, οι οποίοι δεν ανακαινίστηκαν από την ημέρα έναρξης λειτουργίας του νοσηλευτηρίου το 1984. Πρόσφατα το «Γκολ στη Ζωή» προχώρησε σε δωρεά ύψους €280.000 για τις εργασίες αποπεράτωσης του έργου, με τη δέσμευση ότι θα καλύψει το συνολικό κόστος της ανακαίνισης.

Τιμή εισιτηρίων

Front row: €50

Δεύτερη σειρά: €35

Προπώληση εισιτηρίων: Τickethour, ΑCS Courier και σε όλες τις KULT Boutiques.

Πληροφορίες: 77 77 70 40

Μέγας Χορηγός: CiC Mercedes – Benz

Χρυσός Χορηγός: SHISEIDO GINZA TOKYO

Χορηγοί: NYX Professional Makeup, L'Oréal Professionnel, Petrolina, AstroBank, Athlos Capital, Techlink Ltd, Catercom Catering, Studio by Miraval, La Vieille Ferme, Contrex, San Pellegrino, Landas Colour

Yποστηρικτές: MSJ Group, Shoebox, Gurkha Security, Solomou Garden Centre, Sophia Flower Studio

Επίσημος αερομεταφορέας: Cyprus Airways

Xoρηγός Φιλοξενίας: Semeli Hotel

Διοργάνωση: Out of the Blue Creative Communications

H εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του KOA

Ο Αρχαιολογικός χώρος χρησιμοποιείται με άδεια του Τμήματος Αρχαιοτήτων

Το Γκολ στη Ζωή και οι δράσεις του

Ο Εθελοντικός – Φιλανθρωπικός Οργανισμός των Ποδοσφαιριστών «Γκολ στη Ζωή» ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να αναδείξει την ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου, κατόπιν επιθυμίας των ίδιων των ποδοσφαιριστών να επιστρέψουν στην κοινωνία ένα μέρος της αγάπης με την οποία τους περιβάλλει ο κόσμος της Κύπρου.

Στα έξι χρόνια παρουσίας του το «Γκολ στη Ζωή», χάρη στην τεράστια υποστήριξη από τον κόσμο, εταιρείες και φορείς, κατάφερε να συγκεντρώσει και να συνεισφέρει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε άτομα, οικογένειες και σύνολα που αντιμετώπισαν το σκληρό πρόσωπο της ζωής. Μεγάλος στόχος του Οργανισμού στον οποίο έχει αφοσιωθεί με όλες του τις δυνάμεις, είναι η περάτωση ενός έργου πνοής στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ.

Η ανακαίνιση θα βοηθήσει τα μέγιστα στην επιπλέον αναβάθμιση των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών στα παιδιά της Κύπρου.

Πέρα από την αξιοποίηση της δυναμικής του ποδοσφαίρου και της δημοφιλίας των ποδοσφαιριστών για την συλλογή χρημάτων για διάφορους σκοπούς, πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του «Γκολ στη Ζωή» είναι η ευαισθητοποίηση τόσο των ποδοσφαιριστών όσο και των νέων της Κύπρου για την αξία της συμμετοχής και του εθελοντισμού, του Fair Play και της κοινωνικής προσφοράς.

Kult Boutiques

Mε πολλά χρόνια παρουσίας στην Κύπρο, οι Kult Boutiques έχουν διαμορφώσει τον χάρτη της μόδας και αποτελούν τον απόλυτο fashionable προορισμό στο νησί! Πλέον οι Kult Boutiques βρίσκονται σε οκτώ εμβληματικά σημεία και φιλοξενούν περισσότερα από 80 κορυφαία fashion, shoe και accessory brands.

Η αλυσίδα των πολυτελών μπουτίκ KULT, αντιπροσωπεύει στην Κύπρο, τους μεγαλύτερους οίκους μόδας του κόσμου, έχοντας συνεργασία με premium brands και οίκους υψηλής μόδας όπως Prada, Miu Miu, Gucci, Dolce & Gabbana, Jil Sanders, Victoria Beckham, Etro κ.α.

Οι συλλογές των Kult Boutiques συνδυάζουν τις νέες τάσεις, την κομψότητα και τη διαχρονικότητα, προσφέροντας τους λάτρεις της μόδας, γυναίκες και άνδρες, επιλογές από διαχρονικούς οίκους και ανερχόμενους fashion designers.

Ανακαλύψτε τις νέες τάσεις της σεζόν, την κομψότητα και τη διαχρονικότητα της μόδας, στις Kult Almyra, Kult Anassa, Kult Annabelle, Kult Nicosia, Kult Minthis, Kult Limassol One Tower και τώρα στις τέσσερις boutiques του City of Dreams Mediterranean.