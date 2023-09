Γνωρίστε δύο ανερχόμενα αστέρια της κυπριακής κολύμβησης: Άννα Χατζηλοΐζου & Νικόλας Κώστα

Για περισσότερα από τρία χρόνια, το Kateryna Biloruska Foundation Ltd προσφέρει υπηρεσίες για την υποστήριξη, ενδυνάμωση και περαιτέρω εξέλιξη νέων αθλητών υψηλών επιδόσεων στην Κύπρο. Με αδιαμφισβήτητη την υποστήριξη του Ιδρύματος, αυτά τα νέα ταλέντα έχουν την ευχέρεια να πετύχουν τόσο σε προσωπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος Boost4Best, το οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd, αυτοί οι πολύ υποσχόμενοι αθλητές λαμβάνουν όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο στον δρόμο τους. Με αυτό τον τρόπο, ο δρόμος προς την επιτυχία γίνεται πια ορατός, αφού μπορούν να αντιμετωπίζουν την οποιαδήποτε πρόκληση έρχεται προς το μέρος τους, με τη βοήθεια του ιδρύματος.

Το Boost4Best από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd

Το Boost4Best, το οποίο ξεκίνησε από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd, αποτελεί την κινητήριο δύναμη σε ό,τι αφορά τη στήριξη αθλητών που ανταγωνίζονται σε Ολυμπιακά Αθλήματα στην Κύπρο. Με γνώμονα την εκπαίδευση και ενδυνάμωση ταλαντούχων αθλητών, ο μεγαλύτερος στόχος του προγράμματος είναι να ανοίξει τον δρόμο για αυτούς τους νεαρούς με τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίζοντας παράλληλα αναγνώριση ως πρωταθλητές ανάμεσα στους ελίτ της διεθνούς αθλητικής κοινότητας. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος έγκειται στην προσπάθεια προς την εξεύρεση των πραγματικών αθλητικών δυνατοτήτων αυτών των νέων αθλητών, βοηθώντας τους να ανέβουν σε νέα ύψη χωρίς το βάρος των οικονομικών περιορισμών.

Κάτω από την «αγκαλιά» του Boost4Best, πέραν των 48 υποτροφιών έχουν απονεμηθεί σε νέους αθλητές, προωθώντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και παρέχοντας μια πλατφόρμα όπου νέοι άνθρωποι μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του τρέχοντος έτους, 18 νέοι αθλητές λαμβάνουν μηνιαίες υποτροφίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή τους για επιτυχίες στα αθλήματα που ακολουθούν.

Το Ίδρυμα μέχρι στιγμής έχει διαθέσει το σημαντικό ποσό των 144.000 ευρώ κατά τη διάρκεια τριών αθλητικών σεζόν, υπογραμμίζοντας το μακροπρόθεσμο όραμα και τη συνεχή υποστήριξη που παρέχει μέσα από προγράμματα όπως το Boost4Best.

Με αυτές τις χορηγίες, οι νέοι αθλητές μπορούν να ξεκινήσουν ένα ουσιαστικό ταξίδι εξέλιξης, για να τελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν το ανταγωνιστικό πνεύμα, κάτι που θα τους βοηθήσει στη ζωή γενικότερα ξεφεύγοντας από τα όρια του αθλητισμού.

Το Boost4Best απευθύνεται σε ένα ποικίλο φάσμα αθλημάτων, καλύπτοντας 11 κλάδους που περιλαμβάνουν κολύμβηση, τένις, τζούντο, πυγμαχία, ιστιοπλοΐα, καγιάκ, καράτε, σφυροβολία, επιτραπέζιο τένις, ποδηλασία και σκοποβολή.

Σε μια προσπάθεια να φέρει στο προσκήνιο τις ιστορίες των αθλητών, το Ίδρυμα προσκάλεσε 18 συμμετέχοντες του προγράμματος Boost4Best, να μοιραστούν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες, για την αποφασιστικότητά τους να πετύχουν τα όνειρά τους.

Εξερευνούμε τις αξίες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για αυτούς τους αθλητές και γιορτάζουμε τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής.

Η κολύμβηση είναι ένα δημοφιλές άθλημα σε πολλές χώρες, και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Κύπρου και των πολλών παραλιών, η κολύμβηση είναι ένα από τα αθλήματα που έχουν ενσωματωθεί στον πολιτισμό της χώρας μας. Η κολύμβηση στην Κύπρο έχει μακρά ιστορία, με τους πρώτους συλλόγους κολύμβησης να ιδρύονται από τις αρχές του 20ού αιώνα, με τη συμμετοχή αθλητών σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες.

Κάπου σε αυτό το περιβάλλον, συναντούμε και δύο νεαρά ταλέντα της κυπριακής κολύμβησης, την Άννα Χατζηλοΐζου και τον Νικόλα Κώστα, οι οποίοι μας έδωσαν απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήσεις για την κολύμβηση, τα όνειρά τους και τις αγαπημένες τους συνήθειες.

Ποιο είναι εκείνο το motivational quote που έχει καρφωθεί στο μυαλό σας;

Άννα: "I want to be able to look back and say, I’ve done everything I can, and I was successful. I don’t want to look back and say I should have done this and that.” Michael Phelps

Νικόλας: ‘Don’t watch the clock; do what it does. keep going’

Περιγράψετε με μια φράση τι σημαίνει για εσάς η νίκη, η ελευθερία και η ευτυχία.

Για την Άννα η οποία έχει καταφέρει να φτάσει στη 12η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, όλα καταλήγουν στο να μπορεί κάποιος να ανταμείβεται για τη δουλειά του, ενώ ο Νικόλας είπε χαρακτηριστικά, «νίκη για μένα δεν είναι απλά η κατάκτηση της πρώτης θέσης, ένα μετάλλιο ή ένα κύπελλο, η νίκη για μένα είναι η επίτευξη ενός ορίου με το οποίο να μου δίνεται το δικαίωμα για συμμετοχή μου σε διεθνείς αγώνες. Η ανταμοιβή αυτή μου προκαλεί ένα συναίσθημα ικανοποίησης ότι οι κόποι μου και οι θυσίες που κάνω έχουν αποτέλεσμα.»

Αν δεν ήταν ο αθλητισμός, τι θα επιλέγατε να κάνετε στη ζωή σας;

Δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις σε αυτή την ερώτηση από τους νεαρούς αθλητές αφού η Άννα θα επέλεγε να μάθει ξένες γλώσσες ή να έπαιζε κάποιο μουσικό όργανο, ενώ ο Νικόλας θα επέλεγε τον φανταστικό κόσμο του gaming.

Ποιο είναι το όνειρό σας αυτή τη στιγμή;

Ο Νικόλας θέλει να πετύχει κάποια όρια για να μπορέσει να διεκδικήσει μια υποτροφία σε πανεπιστήμιο της Αμερικής όπου παράλληλα με την κολύμβηση θα σπούδαζε και computer science. Η Άννα, με μια πιο συγκρατημένη απάντηση, μας είπε ότι τα όνειρά της είναι προσωπική υπόθεση και ότι πάντα προσπαθεί για το καλύτερο.

Πείτε μας την ιστορία σας, πώς επιλέξατε αυτό το άθλημα; Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε την προπόνηση; Πώς αποφασίσατε ότι ήταν σοβαρή η ενασχόληση με αυτό το άθλημα;

Ο Νικόλας Κώστα ξεκίνησε τις πρώτες του βουτιές στην πισίνα στην ηλικία των 4 ετών. Αν και η αρχική του πρόθεση ήταν απλά να μάθει να κολυμπά, ο ενθουσιασμός του για τον αθλητισμό αυξήθηκε καθώς μεγάλωνε. Σήμερα, αφιερώνει 17-19 ώρες την εβδομάδα στην προπόνηση, δείχνοντας την αφοσίωση και το πάθος του για την κολύμβηση.

Από την άλλη πλευρά, η Άννα Χατζηλοΐζου μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η κολύμβηση ήταν μέρος της οικογενειακής της κληρονομιάς. Με δύο γονείς προπονητές, ήταν σχεδόν προορισμένη να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι. Ξεκίνησε την προπόνηση στα 7 της χρόνια και, παρά το γεγονός ότι δοκίμασε διάφορα αθλήματα, η κολύμβηση παρέμεινε πάντα η αγαπημένη της ρουτίνα. Σήμερα, η Άννα είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειάς της και να φτάσει στις κορυφές του αθλήματος.

Ποιο ήταν το πιο «εξωπραγματικό» πράγμα που σας συνέβη κατά τη διάρκεια της αθλητικής σας καριέρας;

Άννα: Θα έλεγα ότι ήταν η στιγμή που βρέθηκα στον ημιτελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ήταν μια εμπειρία που δεν είχα ξαναζήσει, μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και περηφάνια. Το να βρίσκομαι εκεί, δίπλα στους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης, ήταν μια τιμή για μένα.

Νικόλας: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, κατά τις διεθνείς μου συμμετοχές, είχα την τύχη να συναντήσω και να ανταλλάξω εμπειρίες με κορυφαίες προσωπικότητες της κολύμβησης.

Ποια υποστήριξη σας παρείχε το Kateryna Biloruska Foundation Ltd και πώς την αξιοποιήσατε;

Νικόλας: Η στήριξη που έλαβα από το Boost4Best της Kateryna Biloruska Foundation Ltd ήταν ανυπολόγιστης αξίας, τόσο από οικονομικής άποψης -λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του αθλητισμού- όσο και από ψυχολογικής. Το Boost4Best για μένα αποτελεί μια ισχυρή πηγή έμπνευσης, δίνοντάς μου τη δύναμη να επιτύχω τους στόχους που έχω καθορίσει.

Άννα: Μέσω του Boost4Best, έλαβα ένα χρηματικό ποσό, το οποίο χρησιμοποίησα για να καλύψω τις ανάγκες μου σε εξοπλισμό και προπόνηση, ενισχύοντας την προσπάθειά μου για την καλύτερη δυνατή απόδοση. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, αυτή η υποστήριξη με έκανε να νιώθω ότι υπάρχει κάποιος που πιστεύει στις προσπάθειες και στη δέσμευσή μου.

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε στον υγρό στίβο και ποιες τρεις συμβουλές θα προτείνατε σε νέους αθλητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία;

Άννα: Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην κολύμβηση είναι η πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Πολλές φορές, η λύση βρίσκεται στην αγορά προσωπικού εξοπλισμού. Για παράδειγμα, η αγορά ενός ποιοτικού συνόλου κολύμβησης μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν τον υγρό στίβο, θα τους συμβούλευα:

1) Να είναι έτοιμοι για θυσίες, καθώς τα αποτελέσματα απαιτούν προσήλωση.

2) Να έχουν υπομονή, γιατί η επιτυχία δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη.

3) Να παραμένουν αφοσιωμένοι, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, γιατί η συνέπεια είναι το κλειδί.

Νικόλας: Στην κολύμβηση, μια σημαντική πρόκληση είναι η έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων για την προπόνηση, οδηγώντας πολλούς αθλητές να ταξιδεύουν σε άλλες περιοχές για να προπονηθούν. Για τους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν τον αθλητικό αυτό δρόμο, θα τους πρότεινα:

1) Να επιμένουν στην αδιάκοπη και συνεχή προπόνηση.

2) Να έχουν υπομονή και να μην τα παρατάνε, ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα.

3) Να θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους και να εργάζονται σκληρά για να τους πετύχουν.

Τι κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας όταν δεν ασχολείστε με τον αθλητισμό; Υπάρχει κάποια άλλη απασχόληση ή χόμπι που σας γεμίζει; Πώς περνάτε τις ώρες σας όταν δεν βρίσκεστε στην πισίνα ή στο γυμναστήριο;

Νικόλας: Όταν δεν προπονούμαι, απολαμβάνω τον κινηματογράφο βλέποντας τις τελευταίες ταινίες. Επίσης, μου αρέσει να περνώ χρόνο με τους φίλους μου για μεγάλους περιπάτους.

Άννα: Εκτός από την κολύμβηση, η εκπαίδευση καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της ζωής μου. Πιστεύω στη δύναμη της γνώσης και θεωρώ ότι η μόρφωση είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη μελλοντική καριέρα. Όταν δεν ασχολούμαι με τα μαθήματα ή την προπόνηση, μου αρέσει να διαβάζω βιβλία ή να περνώ χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου.

Αν σας προσφερόταν μια επιχορήγηση του ποσού του 1 εκατ. ευρώ, πώς θα την αξιοποιούσατε για να επιτύχετε τους στόχους σας;

Άννα: Με ένα τόσο σημαντικό ποσό στα χέρια μου, θα ήθελα πρωτίστως να στηρίξω ορφανά παιδιά, καθώς αυτό είναι κάτι που με αγγίζει βαθιά και δεν σχετίζεται με τον αθλητισμό. Ωστόσο, αν η χρηματοδότηση έπρεπε να σχετίζεται αποκλειστικά με τον αθλητισμό, θα επενδύσω στη βελτίωση των εγκαταστάσεων των αθλητικών κέντρων, ώστε να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες προπόνησης στους αθλητές.

Νικόλας: Αν μου δινόταν αυτή η ευκαιρία, θα επενδύσω το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του χώρου προπόνησής μου, ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την προετοιμασία μου.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειες του Kateryna Biloruska Foundation Ltd εδώ https://biloruska.foundation/en/