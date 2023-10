Η Lidl Κύπρου στέκεται αρωγός στον μεγαλύτερο παράλληλο καθαρισμό που έγινε στην Κύπρο!

Για εμάς στη Lidl Κύπρου, ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η προστασία του, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πλανήτη και κατ’ επέκταση, της ποιότητας ζωής των μελλοντικών γενεών. Η υιοθέτηση και η αξιοποίηση οποιωνδήποτε πρωτοβουλιών και καινοτομιών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, στηρίζουν το όραμά μας, ως εταιρεία, για ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο αύριο.

Στο πλαίσιο του REset Plastic, της διεθνούς στρατηγικής για το πλαστικό του ομίλου Schwarz στον οποίο ανήκουμε, στην οποία συμμετέχει και η Lidl Κύπρου, και πιο συγκεκριμένα στους τομείς REmove και REcycle, στηρίζουμε και ενισχύουμε την Παγκύπρια Εκστρατεία Καθαρισμού Let’s do it! Cyprus, ως Mέγας Xορηγός. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Let’s do it! Cyprus και με την πολύτιμη συμβολή και ενεργό συντονισμό των Δήμων Λευκωσίας, Λακατάμιας και Στροβόλου, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου διοργανώνουμε τον μεγαλύτερο παράλληλο καθαρισμό του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου, μήκους 14 χιλιομέτρων, στην Τελετή Λήξης της Εβδομάδας Καθαρισμού του Let’s do it! Cyprus,

Το πάρκο αποτελεί έναν από τους βασικότερους και μεγαλύτερους φυσικούς πνεύμονες της πρωτεύουσας, και έναν πράσινο άξονα ζωής που ενισχύει τη βιοποικιλότητα. Η αποσυμφόρησή του από σκουπίδια αποτελεί μία σημαντική κίνηση στο πλαίσιο της προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος καθώς και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης.

Τα 3 ταυτόχρονα σημεία έναρξης του καθαρισμού θα είναι το Δημοτικό Πάρκο Λευκωσίας, το Δημαρχείο Στροβόλου και το Πάρκο Ποδηλάτων στη Λακατάμια. Σε κάθε σημείο, θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα ομιλίες και δωρεάν εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, και θα προσφέρονται προϊόντα στους συμμετέχοντες, από τη δημοφιλή μας καντίνα, Vantastic, την LFA On The Go, την κινητή εκδοχή της Lidl Food Academy και από περίπτερα της Lidl, καθώς και εξοπλισμός καθαρισμού.

Οι δράσεις και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν ένα κεντρικό και αναπόσπαστο στοιχείο των αξιών μας, καθώς και των πρακτικών της κοινωνικής και εταιρικής μας ευθύνης. Ως μέρος της κυπριακής κοινωνίας, στη Lidl Κύπρου στηρίζουμε πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο αύριο για όλους.