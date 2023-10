Το Καράτε στην Κύπρο όπως το βιώνουν ο Λοΐζος και ο Αλέξης

Για περισσότερα από τρία χρόνια, το Kateryna Biloruska Foundation Ltd προσφέρει υπηρεσίες για την υποστήριξη, ενδυνάμωση και περαιτέρω εξέλιξη νέων αθλητών υψηλών επιδόσεων στην Κύπρο. Με αδιαμφισβήτητη την υποστήριξη του Ιδρύματος, αυτά τα νέα ταλέντα έχουν την ευχέρεια να πετύχουν τόσο σε προσωπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος Boost4Best, το οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd, αυτοί οι πολύ υποσχόμενοι αθλητές λαμβάνουν όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο στον δρόμο τους. Με αυτό τον τρόπο, ο δρόμος προς την επιτυχία γίνεται πια ορατός, αφού μπορούν να αντιμετωπίζουν την οποιαδήποτε πρόκληση έρχεται προς το μέρος τους, με τη βοήθεια του ιδρύματος.

Το Boost4Best από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd

Το Boost4Best, το οποίο ξεκίνησε από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd, αποτελεί την κινητήριο δύναμη σε ό,τι αφορά τη στήριξη αθλητών που ανταγωνίζονται σε Ολυμπιακά Αθλήματα στην Κύπρο. Με γνώμονα την εκπαίδευση και ενδυνάμωση ταλαντούχων αθλητών, ο μεγαλύτερος στόχος του προγράμματος είναι να ανοίξει τον δρόμο για αυτούς τους νεαρούς με τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίζοντας παράλληλα αναγνώριση ως πρωταθλητές ανάμεσα στους ελίτ της διεθνούς αθλητικής κοινότητας. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος έγκειται στην προσπάθεια προς την εξεύρεση των πραγματικών αθλητικών δυνατοτήτων αυτών των νέων αθλητών, βοηθώντας τους να ανέβουν σε νέα ύψη χωρίς το βάρος των οικονομικών περιορισμών.

Κάτω από την «αγκαλιά» του Boost4Best, πέραν των 48 υποτροφιών έχουν απονεμηθεί σε νέους αθλητές, προωθώντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και παρέχοντας μια πλατφόρμα όπου νέοι άνθρωποι μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του τρέχοντος έτους, 18 νέοι αθλητές λαμβάνουν μηνιαίες υποτροφίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή τους για επιτυχίες στα αθλήματα που ακολουθούν.

Το Ίδρυμα μέχρι στιγμής έχει διαθέσει το σημαντικό ποσό των 144.000 ευρώ κατά τη διάρκεια τριών αθλητικών σεζόν, υπογραμμίζοντας το μακροπρόθεσμο όραμα και τη συνεχή υποστήριξη που παρέχει μέσα από προγράμματα όπως το Boost4Best.

Με αυτές τις χορηγίες, οι νέοι αθλητές μπορούν να ξεκινήσουν ένα ουσιαστικό ταξίδι εξέλιξης, για να τελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν το ανταγωνιστικό πνεύμα, κάτι που θα τους βοηθήσει στη ζωή γενικότερα ξεφεύγοντας από τα όρια του αθλητισμού.

Το Boost4Best απευθύνεται σε ένα ποικίλο φάσμα αθλημάτων, καλύπτοντας 11 κλάδους που περιλαμβάνουν κολύμβηση, τένις, τζούντο, πυγμαχία, ιστιοπλοΐα, καγιάκ, καράτε, σφυροβολία, επιτραπέζιο τένις, ποδηλασία και σκοποβολή.

Σε μια προσπάθεια να φέρει στο προσκήνιο τις ιστορίες των αθλητών, το Ίδρυμα προσκάλεσε 18 συμμετέχοντες του προγράμματος Boost4Best, να μοιραστούν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες, για την αποφασιστικότητά τους να πετύχουν τα όνειρά τους.

Εξερευνούμε τις αξίες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για αυτούς τους αθλητές και γιορτάζουμε τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής.

Το Καράτε στην Κύπρο έχει χρόνια παρουσίας και δεν παύει να παράγει κορυφαίους αθλητές!

Το καράτε στην Κύπρο είναι ένα πολύ δημοφιλές άθλημα πολεμικών τεχνών. Σε κάθε γωνιά του νησιού θα βρει κάποιος και μια σχολή καράτε. Αποτελεί ένα από τα αγαπημένα αθλήματα που ασκούν νέοι και ενήλικες σε όλο το νησί. Οι εκπαιδευτές του αθλήματος στην Κύπρο θεωρούνται υψηλού επιπέδου και για αυτό δημιουργούνται συχνά οι ευκαιρίες για νεαρούς αθλητές να διακριθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Μέσω αυτού του άρθρου, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε δύο νεαρούς αθλητές καράτε στην Κύπρο. Πρόκειται για τον Λοΐζο Βασιλείου και τον Αλέξη Τσαγγαρά, δύο ανερχόμενους αθλητές που αποτελούν παράδειγμα αφοσίωσης και αποτελεσματικής εκπαίδευσης στον κόσμο του καράτε.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δύο αυτοί αθλητές στηρίζονται από το Katerina Billoruska Foundation Ltd, και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα "Boost4Best". Η υποστήριξη αυτή επιτρέπει στους νεαρούς αθλητές να αναπτύξουν το ταλέντο τους και να συμμετάσχουν σε διεθνείς διοργανώσεις, ενισχύοντας το αθλητικό κύρος της Κύπρου.

Αλέξης Τσαγγαράς: «Χωρίς χορηγούς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αθλητές με υψηλές αποδόσεις»

Έχεις κάποιο προσωπικό motivational quote από έναν ήρωά σου;

Sky is the Limit! Νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσω αυτό το quote. Είναι ξεκάθαρο!

Ποιο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που είχες μέχρι τώρα στο αγώνισμά σου;

Η σημαντικότερη στιγμή στην αθλητική μου πορεία είναι η κατάκτηση της 5ης θέσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Τσεχία τον Ιούνη του 2022 και η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Κarate 1 Youth League. Επίσης κάτι που με έκανε πολύ χαρούμενο είναι όταν η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή επέλεξε να με βραβεύσει ως τον Καλύτερο Έφηβο Αθλητή στο Άθλημα του Καράτε το 2022.

Όλα τα πιο πάνω μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω αυτό που κάνω και να συνεχίσω να ονειρεύομαι.

Νίκη, Ελευθερία, Ευτυχία. Τρεις λέξεις με τόσο μεγάλη σημασία. Τι σημαίνουν για εσένα;

Για εμένα η νίκη, η ελευθερία, και η επιτυχία με μια φράση, είναι: Η αληθινή αξία μιας νίκης πηγάζει από την επιτυχία. Η ελευθερία δεν είναι απλά το αίσθημα της νίκης και επιτυχίας, αλλά το ποιος πρέπει να γίνεις για να καταφέρεις όλα τα πιο πάνω.

Αλέξη, αν δεν ήταν ο αθλητισμός, τι θα επέλεγες να κάνεις στη ζωή σου;

Δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα έκανα αν δεν ήταν ο αθλητισμός στη ζωή μου. Για έμενα πάντα το όνειρό μου ήταν και είναι να ανέβω όσο πιο ψηλά γίνεται στο άθλημά μου, το καράτε.

Πώς ξεκίνησες με αυτό το άθλημα;

Το άθλημα του καράτε το επέλεξα λόγω του αδελφού μου Μάρκου αφού και ο ίδιος ασχολείτο από ηλικία 5 ετών. Η σοβαρή ενασχόλησή μου με το καράτε, ουσιαστικά ξεκίνησε από την αρχή. Το πήρα στα σοβαρά από 5 ετών. Στο σπίτι μας επικρατούσε πάντα η αγάπη για τον αθλητισμό. Η στήριξη από τους γονείς μας ήταν και για εμένα και για τον αδελφό μου η αρχή για πρωταθλητισμό.

Τι είδους υποστήριξη λάβατε από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd και πώς τη χρησιμοποιείτε; Πού ακριβώς πήγαν τα χρήματα, τι σας έδωσαν, πώς βοήθησαν;

Το Kateryna Billoruska Foundation Ltd, μου δίνει την οικονομική στήριξη που χρειάζεται ούτως ώστε να μπορώ να ταξιδεύω και να αγωνίζομαι στα πρωταθλήματα της παγκόσμιας ομοσπονδίας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Μέχρι τώρα ήμουν στην κατηγορία U16 male -57Kgs στη θέση 7 της παγκόσμιας κατάταξης και τώρα βρίσκομαι στη θέση 24 στην κατηγορία U18 male -61kg. Κατάφερα να βρίσκομαι στο Top 30 μέσα από πάνω από 300 αθλητές από όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι όσο περνά ο καιρός και αναπτύσσομαι, τόσο πιο πολλή στήριξη θα χρειαστώ.

Υπάρχουν προβλήματα στον τομέα σας; Ποια είναι αυτά;

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι αθλητές στο άθλημα του καράτε είναι αρκετά. Πρώτο και σημαντικό είναι το οικονομικό. Τα ταξίδια στο εξωτερικό για αγώνες είναι πολλά, και χωρίς χορηγό δεν είναι εύκολο αφού όλο το κόστος το επωμίζονται οι οικογένειές μας. Στη δική μου οικογένεια είναι πολύ δύσκολο για τον λόγο ότι και ο αδελφός μου και εγώ ανήκουμε στην Εθνική Ομάδα Καράτε Κύπρου και κάνουμε πρωταθλητισμό και οι δύο, έτσι τα έξοδα είναι πολλά. Χωρίς χορηγούς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αθλητές με υψηλές αποδόσεις.

Τι άλλο υπάρχει στη ζωή σου εκτός από τον αθλητισμό;

Εκτός από τον αθλητισμό ασχολούμαι με τον προσκοπισμό από την ηλικία των 5 ετών. Μέσα από τον προσκοπισμό έχω διδαχθεί αξίες όπως η θρησκεία, η πατρίδα, η φιλία, ο άνθρωπος, έχω μάθει να αγαπώ το περιβάλλον και να το προστατεύω και έχω ζήσει ανέμελες στιγμές στις κατασκηνώσεις μας. Ως πρόσκοπος έμαθα την αξία του εθελοντισμού και πάντοτε θα προσπαθώ όπου και όπως μπορώ να βοηθώ τον συνάνθρωπό μου.

Αν η τύχη σου χαμογελούσε και εξασφάλιζες 1 εκατομμύριο ευρώ τι θα έκανες με αυτά τα χρήματα;

Αν μου δινόταν μεγάλη επιχορήγηση 1 εκατ. ευρώ σίγουρα θα βοηθούσα πάρα πολλούς ανθρώπους! Πρώτα θα βοηθούσα τον αδελφό μου αλλά και συναθλητές μου να μπορέσουν να κρατηθούν σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Θα βοηθούσα τον προπονητή μου αφού θα μπορούσα επιτέλους να τον έχω μαζί μου στους αγώνες, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος να έρχεται μαζί μας και έτσι αναγκαζόμαστε να αγωνιζόμαστε χωρίς αυτόν. Σίγουρα θα τα επένδυα σε ό,τι αφορά το άθλημά μου ούτως ώστε να έχουμε όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων μας.

Λοΐζος Βασιλείου – Η αφοσίωση, το χρυσό και η σχολή του πατέρα του.

Έχεις κάποιο προσωπικό motivational quote από έναν ήρωά σου;

“Be the best version of yourself”

Όταν προσπαθούμε να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, επιτυγχάνουμε το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης και επίτευξης των στόχων μας.

Ποιο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που είχες μέχρι τώρα στο αγώνισμά σου;

Κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με 5 νίκες στη Φινλανδία στην κατηγορία U18 -76Kg, το οποίο ήταν και το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα χρονικά της Κύπρου και παράλληλα είχα βρεθεί στην 1η θέση στην επίσημη παγκόσμια κατάταξη - ranking U18 -76kg της Παγκόσμιας ομοσπονδίας καράτε WKF.

Λοΐζο, πες μας την ιστορία σου και πώς επέλεξες αυτό το άθλημα. Σε ποια ηλικία ξεκίνησες την προπόνηση και πώς αποφάσισες να το πάρεις στα σοβαρά;

Η ιστορία μου στο καράτε ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία, όταν ήμουν μόλις 5 ετών. Ο πατέρας μου είναι δάσκαλος καράτε και διατηρεί τη δική του σχολή. Ήταν φυσικό, λοιπόν, να έρθω σε επαφή με τον κόσμο του καράτε από πολύ νωρίς στη ζωή μου. Όσο μεγάλωνα, ανακάλυπτα όλο και περισσότερο την αγάπη μου για το καράτε. Η αίσθηση της προόδου και της αυτοβελτίωσης που ένιωθα με κάθε προπόνηση και κάθε διαγωνισμό, με έκαναν να επιλέξω να αφοσιωθώ πλήρως σε αυτό το άθλημα. Στα 10 μου χρόνια, αποφάσισα να εγκαταλείψω τα άλλα αθλήματα και να αφιερώσω τον χρόνο μου και την ενέργειά μου αποκλειστικά στο καράτε. Ήταν μια απόφαση που πήρα με πάθος, καθώς αγάπησα περισσότερο αυτό το άθλημα από κάθε άλλο.

Τι είδους υποστήριξη λάβατε από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd και πώς τη χρησιμοποιείτε; Πού ακριβώς πήγαν τα χρήματα, τι σας έδωσαν, πώς βοήθησαν;

Το ίδρυμα με υποστηρίζει οικονομικά και αυτή η υποστήριξη είναι κρίσιμη για τη συμμετοχή μου σε προετοιμασία και αγώνες, καθώς και για τις γενικές ανάγκες μου. Τα χρήματα που λαμβάνω χρησιμοποιούνται για:

Συμμετοχή σε Αγώνες και Προπονήσεις: Τα χρήματα καλύπτουν τα έξοδα συμμετοχής σε διάφορους καρατεκά αγώνες και προπονήσεις. Αυτό περιλαμβάνει το κόστος εγγραφής, τα ταξίδια προς και από τους αγώνες, καθώς και τα δίδακτρα για την προπόνηση σε επίπεδο υψηλού επιπέδου.

Διατροφή: Η σωστή διατροφή είναι ουσιώδης για την επίτευξη των αθλητικών στόχων. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για να καλύψουν το κόστος υγιεινών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής που απαιτούνται για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης.

Αποκατάσταση και Φυσική Κατάσταση: Η φυσική κατάσταση και η αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς είναι σημαντικές για την απόδοση του αθλητή. Τα χρήματα πηγαίνουν στην αγορά απαραίτητου εξοπλισμού, φυσικοθεραπειών και μεθόδων αποκατάστασης.

Υπάρχουν προβλήματα στον τομέα σας; Ποια είναι αυτά και τι συμβουλή έχεις να δώσεις σε νέους αθλητές σφυροβολίας;

Οι αθλητές στο άθλημά μου αντιμετωπίζουν κυρίως οικονομικά προβλήματα. Η συμμετοχή σε προπονήσεις, αγώνες και ταξίδια είναι δαπανηρή, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για πολλούς αθλητές. Επιπλέον, η ανάγκη για εξοπλισμό, συμπληρώματα διατροφής και ιατρική φροντίδα μπορεί να αυξήσει το κόστος περαιτέρω.

Εδώ είναι τρεις συμβουλές που θα έδινα στους μελλοντικούς αθλητές που θα επιλέξουν αυτό το άθλημα:

Η αφοσίωση και η αποφασιστικότητα είναι καίριες για την επιτυχία στο καράτε. Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις με αυτοπειθαρχία και συνεχίστε να προπονείστε σκληρά για την ανάπτυξή σας. Εξετάστε τη δυνατότητα να βρείτε ιδιωτικούς χορηγούς που θα υποστηρίξουν οικονομικά την πορεία σας. Η συνεργασία με χορηγούς μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Το καράτε είναι όχι μόνο σωματικό άθλημα αλλά και πνευματικό. Επενδύστε χρόνο στην εκπαίδευση και στην κατανόηση της τεχνικής και της φιλοσοφίας του. Η συνεχής μάθηση και ανάπτυξη είναι κλειδί για τη βελτίωσή σας.

Τι άλλο υπάρχει στη ζωή σου εκτός από τον αθλητισμό;

Αρέσκομαι στο να διαβάζω βιβλία, να μελετώ διάφορες έρευνες που έχουν να κάνουν με την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου.

Αν η τύχη σου χαμογελούσε και εξασφάλιζες 1 εκατομμύριο ευρώ τι θα έκανες με αυτά τα χρήματα;

Θα χρησιμοποιούσα αυτά τα λεφτά για να ενισχύσω αθλητές-ταλέντα οι οποίοι έχουν την προοπτική να πετύχουν διεθνώς με τα χρώματα της Κύπρου

