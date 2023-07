Kateryna Biloruska Foundation Limited: Γνωρίστε τον πρωταθλητή Βασίλη Χαραλάμπους

Εδώ και 3 χρόνια, το Kateryna Biloruska Foundation Limited στηρίζει νεαρούς αθλητές υψηλών επιδόσεων στην Κύπρο, με σκοπό την αναγνώριση των Κυπρίων πρωταθλητών ολυμπιακών αθλημάτων από τη διεθνή αθλητική κοινότητα. Το πρόγραμμα Boost4Best στηρίζει ενεργά τους πολλά υποσχόμενους αθλητές της Κύπρου, βοηθώντας τους μέσω υποτροφιών να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον δρόμο για την κορυφή.

Γνωρίζουμε καλύτερα τα νέα ταλέντα του αθλητισμού και μαθαίνουμε περισσότερα για το πώς καταφέρνουν να διαγράφουν ανοδική πορεία, στοχεύοντας στη μεγαλύτερη για όλους πρόκληση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Καλέσαμε τους 18 αθλητές που συμμετέχουν στο Boost4Best να μοιραστούν μαζί μας τις ιστορίες τους, τις διακρίσεις τους στα ολυμπιακά αθλήματα και το πώς έφτασαν να έχουν ήδη μια επιτυχημένη παρουσία στον χώρο του αθλητισμού.

Βασίλης Χαραλάμπους

"If you’re afraid to fail, then you’re probably going to fail." - Coby Bryant

Μεγαλύτερο επίτευγμα μέχρι τώρα:

2ος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας 2022, ανάμεσα σε 68 αθλητές, στην κατηγορία U17 (κάτω των 17).

Νίκη, Ελευθερία, Ευτυχία

Νίκη είναι το αποτέλεσμα και η επιβράβευση μετά από μακρύ αγώνα και προσπάθεια. Νικώ με την αξία μου, με σεβασμό προς τους συναθλητές μου, χωρίς δόλο ή ζήλια. Η νίκη είναι μια μόνο στιγμή, η προσπάθεια μια ζωή. Ελευθερία για εμένα είναι η κάθε στιγμή κοντά στη θάλασσά μου. Ελευθερία και σεβασμός πάνε μαζί. Ο σεβασμός προς τη θάλασσα σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσεις, να αποφασίσεις, να ορίσεις τους στόχους και τα όριά σου. Ευτυχία για εμένα είναι το καθημερινό αίσθημα μετά από μια επίπονη προπόνηση, η παρέα, η οικογένειά μου· ευτυχία είναι όταν γίνομαι καλύτερος.

Αν δεν ήμουν αθλητής…

Αν δεν είχα τον αθλητισμό στη ζωή μου, θα έπρεπε να βρω κάτι εξίσου σημαντικό. Πράγμα πολύ δύσκολο.

Το όνειρό μου είναι να λάβω μέρος σε αρκετούς αγώνες και να βελτιώνομαι με το πέρασμα του χρόνου. Κάθε αγώνας είναι σημαντικός.

Η πρώτη επαφή με τα πανιά...

Ξεκίνησα μαθήματα ιστιοπλοΐας (Optimist) σε ηλικία 10 ετών και έναν χρόνο αργότερα, άρχισα να ασχολούμαι με την ιστιοσανίδα που με ενθουσίασε πολύ. Από τότε που μπήκαν η ιστιοσανίδα και η θάλασσα στη ζωή μου εξελίσσομαι συνεχώς. Ο πρώτος διεθνής αγώνας στον οποίο συμμετείχα, σε ηλικία 12 ετών, έγινε στην Αθήνα (στη Βάρκιζα). Καθώς εκεί έπρεπε να συναγωνιστώ με πάρα πολλούς αθλητές, πήρα την απόφαση να ακολουθήσω αγωνιστικό δρόμο στο άθλημά μου. Ήταν ξεκάθαρο πια.

Προσπερνώντας τα εμπόδια

Δεν τα παράτησα ποτέ, ούτε ακόμη όταν τραυματίστηκα πολύ σοβαρά σε ηλικία 12 ετών σε ατύχημα με συναθλητή μου. Τότε, νοσηλεύτηκα στην εντατική μονάδα. Παρόλο που είχα σπασμένα πλευρά και θλάση στον πνεύμονα, πείσμωσα. Κανονικά θα έπρεπε να τα παρατήσω. Μετά από 36 μέρες δύσκολης ανάρρωσης, ήμουν και πάλι μέσα στο νερό για την πρώτη μου προπόνηση. Έπειτα από αυτήν την περιπέτεια, η αποφασιστικότητα και ο ζήλος μου μεγάλωναν μέρα με τη μέρα.

To Kateryna Biloruska Foundation στο πλευρό του Βασίλη

Από το Kateryna Biloruska Foundation έλαβα χρηματική στήριξη που με βοήθησε πολύ. Χρησιμοποίησα το ποσό των €2.000 για ταξίδια για αγώνες, αλλά και για τις προπονήσεις μου.

Οι απαιτήσεις της θάλασσας

Το ουσιαστικό πρόβλημα των αθλητών ιστιοσανίδας είναι το κόστος του εξοπλισμού και των προπονήσεων. Ο καινούριος ολυμπιακός εξοπλισμός στοιχίζει €9.500 και με τις φυσικές φθορές, μέρη του χρειάζονται συχνά αντικατάσταση. Οι αγώνες και οι προπονήσεις, επίσης, επιβαρύνουν τους αθλητές. Οπότε κάθε οικονομική στήριξη από χορηγούς είναι απαραίτητη και βοηθητική.

Tips για νέους αθλητές ιστιοσανίδας

Οι συμβουλές που θα έδινα σε μελλοντικούς αθλητές, οι οποίοι θα επιλέξουν τη ιστιοσανίδα, είναι οι εξής:

- Να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή.

- Να μην το βάζουν ποτέ κάτω και να προσπαθούν συνεχώς.

- Να αναπτύξουν το μυαλό, την κοινωνικότητα και την ευγένειά τους, δηλαδή να είναι καλοί μαθητές και να έχουν φίλους. Αυτό θα τους βοηθήσει και στο κομμάτι του αθλητισμού.

Πέρα από τον αθλητισμό...

Στη ζωή μου υπάρχει η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, το σχολείο, η θρησκεία και άλλα ενδιαφέροντα όπως η ποδηλασία, η ορειβασία κ.ά. Πολύ σημαντικό για μένα είναι να παρευρίσκομαι στα οικογενειακά τραπέζια και να βγαίνω έξω με τους φίλους μου. Προσπαθώ να ισοζυγίζω τη ζωή του αθλητή με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ο αθλητισμός δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα. Πιστεύω ότι ένας αθλητής χρειάζεται ισορροπία. Αν αφοσιωθεί μόνο στον αθλητισμό, τότε θα χάσει πολλά που στο τέλος θα του στοιχίσουν και αθλητικά.

Τι θα έκανα αν…

Αν μου δινόταν χορηγία €1 εκ., θα κρατούσα μέρος των χρημάτων για τις αθλητικές μου ανάγκες για τα επόμενα δύο χρόνια. Τα υπόλοιπα θα τα έδινα σίγουρα σε αθλητές που χρειάζονται στήριξη, όπως εγώ. Αθλητές που γνώρισα στο εξωτερικό και που έρχονταν στους αγώνες με άθλιο εξοπλισμό και πολύ λίγα εφόδια. Αθλητές που ήταν πολύ καλοί, αλλά δεν είχαν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα.

Ποιοι συμμετέχουν στο Boost4Best;

Η επιλογή των αθλητών που λαμβάνουν τις υποτροφίες γίνεται έπειτα από συνεννόηση του Kateryna Biloruska Foundation Limited με τις επιμέρους ομοσπονδίες , οι οποίες προτείνουν τους αθλητές που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους.

Μαζί μας

Συνοδοιπόρος σε όλα τα στάδια της υλοποίησης των δράσεων του Boost4Best είναι η

Κυπριακή Ένωση συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Κ.Ε.Σ.Ο.Α. - Cyprus Olympians

Association).

3 χρόνια Boost4Best

€144.000

48 αθλήτριες και αθλητές, 13-17 ετών

13 ολυμπιακά αθλήματα

(τζούντο, κολύμβηση, σφυροβολία, ακόντιο, ποδηλασία, ιστιοπλοΐα, καράτε, τένις, σκοποβολή, άλμα εις μήκος, πυγμαχία, κανό και πινγκ-πονγκ).

Διακρίσεις & μετάλλια σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις για τους αθλητές μας!

