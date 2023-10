Kateryna Biloruska Foundation Ltd & Tromsø Sports Council: Συνεργασία για τον αθλητισμό

Σε μια εποχή όπου η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελεί κεντρικό ζήτημα, η συνεργασία μεταξύ του Kateryna Biloruska Foundation και του Tromsø Sports Council αναδεικνύει τον αθλητισμό ως ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν και συνεχίζει να είναι η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και, πιο συγκεκριμένα, των παιδιών μέσω του αθλητισμού. Παιδιά από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και παιδιά με αναπηρίες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους, από την έλλειψη πρόσβασης σε βασικά αγαθά και δραστηριότητες, μέχρι την αντιμετώπιση προκαταλήψεων και αποκλεισμούς. Η συνεργασία αυτή στοχεύει να ωφελήσει πολλές ομάδες, από τους ίδιους τους οργανισμούς, τους επαγγελματίες του αθλητισμού, τους προπονητές, τα παιδιά, τους γονείς, μέχρι τα τοπικά συμβούλια και δήμους. Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία, οι δύο οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους, χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό ως μέσο για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ισότητας, με στόχο να δούμε μια κοινωνία όπου όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία και τη συμμετοχή στον αθλητισμό.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το ίδρυμα Kateryna Billoruska Foundation Ltd εξασφάλισε σημαντική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Ενεργοί Πολίτες στην Κύπρο" των EEA and Norway Grants.

Στόχοι της Πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει μεταξύ των δύο οργανισμών, Kateryna Biloruska Foundation Ltd και Tromsø Idrettsråd, εστιάζει σε μια σειρά από στόχους που αναμένεται να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία και τον αθλητισμό. Κεντρικός στόχος είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη ενός δυναμικού δικτύου μεταξύ των δύο οργανισμών, που θα επιτρέψει την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα παιδιά θα εκπαιδεύονται για τα δικαιώματά τους, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και την κοινωνική τους συμμετοχή. Επιπλέον, η πρωτοβουλία αναμένεται να αναπτύξει τις αθλητικές δραστηριότητες προς όφελος των παιδιών, προσφέροντάς τους περισσότερες ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα και ομαδικό παιχνίδι. Τέλος, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των επαγγελματιών του αθλητισμού, τόσο στην Κύπρο όσο και στη Νορβηγία, θα ενισχύσει τον τομέα του αθλητισμού και θα προωθήσει την αθλητική εξέλιξη σε κάθε επίπεδο.

Ο Δήμος Tromsø Idrettsråd της Νορβηγίας, και πιο συγκεκριμένα με το Αθλητικό Γραφείο του δήμου Tromsø στην Κύπρο!

Το Kateryna Biloruska Foundation, με μεγάλη χαρά, φιλοξένησε πρόσφατα στην Κύπρο το αθλητικό Συμβούλιο του Δήμου της Πόλης Tromso από τη Νορβηγία.

Ο στόχος της επίσκεψης

Να μοιραστεί με τους επαγγελματίες του χώρου στην Κύπρο τις γνώσεις, εμπειρίες και τις καλές πρακτικές που γίνονται με επιτυχία στη Νορβηγία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης στη Λεμεσό. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του, εκ μέρους του Δημάρχου Λεμεσού, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Λεμεσού κύριος Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια την Εβδομάδας Αθλητισμού και της δράσης #BEACTIVE, σε συνεργασία με το γραφείο αθλητισμού του Δήμου Λεμεσού - Limassol Municipality.

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των πρακτικών εφαρμογών και των αποτελεσμάτων προώθησης του αθλητισμού στον Tromsø Idrettsråd της Νορβηγίας, της πλατφόρμας www.aktivitetsguiden.no και των δυνατοτήτων προσαρμογής της στην κυπριακή πραγματικότητα.

Το Kateryna Billoruska Foundation Ltd θα ήθελε να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του για τους Britt Leandersen και Alf-Kondrad Wilhelmsen που μοιράστηκαν μαζί μας τις πολύτιμες εμπειρίες του Tromsø Idrettsråd.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου “Inclusion at play. Sports as a tool of fostering a more inclusive society”. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των EEA Grants.

Η συνεργασία μεταξύ του Kateryna Biloruska Foundation Ltd και του Tromsø Sports Council αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα του πώς ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για την ενσωμάτωση και την προώθηση της κοινωνικής ισότητας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, δίνεται η ευκαιρία σε παιδιά από διάφορα υπόβαθρα να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Είναι μια πρωτοβουλία που υπογραμμίζει τη δύναμη της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, και προσφέρει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Είναι μια υπενθύμιση ότι, όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας για έναν κοινό σκοπό, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία για όλους.