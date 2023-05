Μαθαίνουν τα πρώτα νέα για το ΣΒΑΚ οι Παφίτες

Την πρώτη εικόνα για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης τους θα μάθουν την Τετάρτη 10 Μαΐου οι κάτοικοι της Πάφου, κατά την 1η Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Πάφου που διοργανώνει ο Κλάδος Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Παράλληλα, οι πολίτες της Πάφου θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις, ιδέες, προτάσεις και προβληματισμούς σχετικά με την πόλη τους και τις ρυθμίσεις που επιβάλλεται να γίνουν. Η δημόσια διαβούλευση θα γίνει στην Αίθουσα Παλιάς Ηλεκτρικής στις 4:00μ.μ.

Θυμίζουμε ότι η μελέτη για τον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ Πάφου ανατέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στην Κοινοπραξία «NAMA Consulting Engineers and Planners S.A. - “NAMA S.A.” (Greece) and Transeuropean Consultants for Transport, Development and Information Technology S.A. – “TREDIT S.A.” (Greece)».

Ποιες περιοχές αφορά η μελέτη

Στην περιοχή μελέτης, περιλαμβάνονται τρεις Δήμοι - Δήμος Πάφου, Δήμος Γεροσκήπου και Δήμος Πέγειας - και 15 Κοινότητες - Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρινούδα, Άρμου, Αχέλεια, Έμπα, Κισσόνεργα, Λέμπα, Μαραθούντα, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, Τάλα, Τίμη, Τρεμυθούσα, Τσάδα και Χλώρακα.

Οι στόχοι

Στόχοι μεταξύ άλλων είναι η μετάβαση προς εναλλακτικά μέσα μεταφοράς αλλά και η μείωση των ρύπων. Η βιώσιμη κινητικότητα συνδέεται με τους ευρύτερους στόχους, στους οποίους η Κύπρος είναι δεσμευμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πράσινη μετάβαση των μεταφορών, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές και την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας.

Όπως έγινε και σε άλλες πόλεις, αναμένονται σχεδιασμοί και πλάνο για ποδηλατολωρίδες, λεωφορειολωρίδες,πεζοδρομοποιημένες περιοχές, μονοδρόμους, πλατειακούς χώρους κ.α.

Από πλευράς Δήμου Πάφου, αναμένουν επίσης την πρώτη ενημέρωση από τους μελετητές και θα εκφράσουν επίσης τις δικές τους ιδέες. Η συνεισφορά του Δήμου είναι ιδιαίτερα σημαντική για να εφαρμοστούν οι διάφορες δράσεις που θα αποφασιστούν. Η ανάπτυξη της πόλης περνά μέσα και από το ΣΒΑΚ που υπόσχεται και μπορεί να κάνει την ζωή των πολιτών και την καθημερινότητά πιο απλή και ποιοτικότερη.

Τι εξετάζεται αυτή την περίοδο

Η εκπόνηση του σχεδίου ξεκίνησε στις 12 Ιανουαρίου 2023 και στην 1η Φάση συγκεντρώνονται στοιχεία διακινήσεων για διάφορους τύπους οχημάτων. Γίνονται διάφορες μετρήσεις φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας σε όλους του κύριους άξονες και κόμβους του αστικού δικτύου Πάφου με σκοπό να αποτυπωθούν τα επίπεδα κυκλοφορίας καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

Επιπλέον γίνονται μετρήσεις επιβατικής κίνησης σε λεωφορειακές γραμμές (εντός του λεωφορείου και σε στάσεις) με σκοπό να αποτυπωθεί η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς, Παράλληλα μετρήσεις γίνονται και σε σημεία διέλευσης πεζών για αποτύπωση των αντίστοιχων διακινήσεων σε χαρακτηριστικούς άξονες της πόλης, Γίνεται επίσης έρευνα για στάθμευση σε επιλεγμένες περιοχές για αποτύπωση της διαθεσιμότητας και ζήτησης χώρων στάθμευσης, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης.

Η εκπόνηση του Σχεδίου θα έχει δαπάνη ύψους €237.405,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2024.