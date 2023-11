O Νοέμβριος 2023 στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Ο τελευταίος μήνας του Φθινοπώρου στο πολύμηνο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2023 περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και ένα μαγικό σύμπαν σύγχρονου χορού, μουσικής, προβολών και ακροβατικών.

Ο Νοέμβριος μπήκε δυναμικά με άρωμα Ιταλίας, ένα αφιέρωμα του Κύπριου πιανίστα και συνθέτη Σταύρου Λάντσια, ο οποίος μας σύστησε τον «δικό του» αγαπημένο Ιταλό συνθέτη Ennio Morricone. Την συναυλία με τίτλο «Ο Δικός μου Ennio Morricone», παρακολούθησε πλήθος κόσμου, παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού Δρος Βασιλικής Κασσιανίδου, της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική, των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λευκωσίας Κυριάκου Τσιμίλλη και Όλγας Μαρουδιά και του προσφάτως υποψηφίου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντρέα Μαυρογιάννη.

Το πρόγραμμα Νοεμβρίου 2023 περιλαμβάνει:

ΠΕΡΛΙΜΠΛΙΝ ΚΑΙ ΜΠΕΛΙΣΑ του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

Παραγωγή: Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού

Παρασκευή 3/11 20:30 (90΄)

Με αφορμή της ανάληψης της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ισπανία, η Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού τιμά τον Ισπανό ποιητή Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Στο έργο, ο γερασμένος Δον Περλιμπλίν ζει απομονωμένος στο αρχοντικό του με μόνη συντροφιά τα βιβλία και την οικονόμο του που τον προτρέπει να παντρευτεί. Ο Περλιμπλίν αρνείται πεισματικά όταν, όμως, ακούει την Μπελίσα να τραγουδά τον έρωτα, παραδίδεται άνευ όρων στην σαγήνη της και την ζητά για γυναίκα του. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ζήσει για πρώτη φορά τον απόλυτο έρωτα αλλά και να γευθεί το απρόβλεπτο και γρανιτένιο τίμημα του.

Μετάφραση: Μαρίνα Δημητρίου

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Σκηνικά / κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Σύνθεση μουσικής / σχεδιασμός ήχου: Χριστίνα Γεωργίου

Κίνηση: Milena Ugren Koulas

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Ρέτσα

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Αντωνίου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Άνθη Κάσινου, Μυρτώ Κουγιάλη, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Μελίνα Κουτσόφτα και η Μαρίνα Βρόντη.

Διεύθυνση παραγωγής: Θαλής Μιχαηλίδης

Χειρισμός κονσόλας: Γιάννα Γεωργιάδου

ΑΝΤΕ ΨΥΧΟΥΛΑ ΜΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΜΕ… του Αζίζ Νεσίν

Παραγωγή: Θέατρο Ροή

Δευτέρα 6/11 20:30 (75’)

Η δημιουργική ομάδα του Θεάτρου ΡΟΗ συναντά τον Τούρκο βραβευμένο λογοτέχνη και θεατρικό συγγραφέα Αζίζ Νεσίν (1916 – 1995). Στον πυρήνα του έργου δύο χήρες που ζουν στοιχειωμένες από τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Συνεχίζουν, ωστόσο, να ονειρεύονται ένα νέο έρωτα μέχρι που μαθαίνουν ότι κυκλοφορεί στην πόλη ένας γυναικοκτόνος, ο οποίος στραγγαλίζει μοναχικές γυναίκες. Το έργο ανέβηκε τόσο στην Ελλάδα (ΚΘΒΕ – 2007) όσο και την Κύπρο (ΕΘΑΛ – 2008).

Σκηνοθεσία: Derman Atik

Σκηνική εγκατάσταση, κοστούμια: Λάκης Γενεθλής

Σχεδιασμός φωτισμού και ηχοληψίας: Δημήτρης Γιαννακού

Ερμηνεύουν: Πόπη Αβραάμ, Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Χάρης Πισίας

CAMILLE AND JULIE BERTHOLLET

Παρασκευή 10/11 20:30 (100')

Το Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Κύπρο, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας συνεργάζονται με το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και παρουσιάζουν τις αδερφές Camille και Julie Berthollet σε μια μοναδική συναυλία υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Οι αδερφές Berthollet, οι οποίες έχουν διακριθεί και τιμηθεί με σημαντικά βραβεία σε μουσικά δρώμενα, αποτελούν ένα διεθνούς φήμης ντουέτο εγχόρδων. Από το 2011 έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμες εμφανίσεις παγκοσμίως, λαμβάνοντας πάντοτε τις καλύτερες κριτικές για τις παραστάσεις τους.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

Με τον Βασίλη Σαλέα

Παραγωγή: Μελωδικό Καράβι

Σάββατο 11/11 20:30

Κυριακή 12/11 18:30

(120΄)

Ο Έλληνας συνθέτης που εγκαινίασε στις 13 Οκτωβρίου 2019 το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, επιστρέφει στην τέταρτη έκδοση του Φεστιβάλ και παρουσιάζει αποκλειστικά για το κοινό του Φεστιβάλ την μεγάλη συναυλία του Για τον Αλέξανδρο, που γέμισε ασφυκτικά το Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ακρόπολη, Αθήνα) τον περασμένο μήνα. Μαζί του στη σκηνή, 28 χρόνια μετά, ο μοναδικός Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του.

Στίχοι, μουσική, ενορχήστρωση: Σταμάτης Σπανουδάκης:

Επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα: Ντίνος Γεωργούντζος

Κλαρίνο: Βασίλης Σαλέας

Βιολί: Έλενα Κiseleva

Βιολοντσέλο: Δημήτρης Κοτταρίδης

Πιάνο: Γιώργος Κοντοβάς

Κοντραμπάσο: Νίκος Χατζόπουλος

Ντραμς: Πάνος Κατσικιώτης

Κρουστά: Τάκης Βασιλείου

Τρομπέτα, φλικόρνο: Βασίλης Βασιλειάδης:

Συμμετέχει η ορχήστρα εγχόρδων «Τάμαλο» και η χορωδία ΤΕΥ-ΑΤΗΚ

Παραγωγή: Μελωδικό Καράβι

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ

Παραγωγή: Broadway Entertainment Group

Παρασκευή 17/11, Σάββατο 18/11 20:00

Κυριακή 19/11 18:30

(110΄)

Γενιές σε όλο τον κόσμο λατρεύουν τον Μικρό Πρίγκιπα του Antoine de Saint-Exupéry. Το διεθνές εκδοτικό φαινόμενο, που έχει πουλήσει 200 εκατομμύρια αντίτυπα, ζωντανεύει στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 80 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση, σε ένα μαγικό θεατρικό θέαμα που έχει ήδη συναρπάσει ενήλικα και ανήλικα παιδιά στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Ντουμπάι και το Σίδνεϋ.

Ζήστε έναν αστερισμό συναρπαστικών χαρακτήρων και πολύχρωμων κοστουμιών. Απογειωθείτε σε ένα ζωντανό σύμπαν σύγχρονου χορού, μουσικής, προβολών και ακροβατικών. Βυθιστείτε σε μια μοναδικά καινοτόμο διεθνή παραγωγή που θα κατακτήσει την καρδιά σας και θα προκαλέσει τη φαντασία σας.

Διασκευή: Chris Mouron, βασισμένη στο βιβλίο του Antoine de Saint-Exupéry

Συν-σκηνοθεσία: Anne Tournié & Chris Mouron

Χορογραφία: Anne Tournié

Μουσική: Terry Truck

Βασισμένο στο βιβλίο του Antoine de Saint-Exupéry, Editions Gallimard 1945

100 ΧΡΟΝΙΑ DISNEY

Παραγωγή: People Entertainment Group

Σάββατο 25/11 20:00

Κυριακή 26/11 18:30

(120΄)

100 χρόνια περιπέτειας, 100 χρόνια συναισθημάτων, 100 χρόνια μαγείας Disney!

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2023 παρουσιάζει μια συναυλία που αποτελεί μέρος των επίσημων εορτασμών για τα 100 χρόνια της Disney. Εκατό χρόνια μαγείας με τραγούδια και μουσικά θέματα από τις πιο αγαπημένες ταινίες της Disney που ζωντανεύουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας από μια ορχήστρα 56 μουσικών και σημαντικούς τραγουδιστές του West End. Η συναυλία αποτελεί μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία με φόντο ταινίες που έμαθαν σε μικρούς και μεγάλους να ονειρεύονται, όπως: Alladin, Lion King, Little Mermaid, Frozen, Beauty and the Beast, Mary Poppins και Encanto.

Διεύθυνση Ορχήστρας: Δημοσθένης Φωτιάδης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας

Πρωταγωνιστούν: Ben Forster (The Phantom of the Opera), Louise Dearman (Wicked), Rachel John (Hamilton), Luke Bayer (Everybody's Talking About Jamie), Andrian Hansel (Guys and Dolls) και η Νάντια Μπουλέ σε διπλό ρόλο, στην παρουσίαση και στο τραγούδι.

Ensemble: Πάνος Παταγιάννης - Μαρία Παπαδοπούλου - Δανάη Τσιρώνη - Ραφαήλ Κριτούλης

ISLAND SEEDS: BEGINNINGS

Τετάρτη 29/11 20:30 (75΄)

Η μουσική κολεκτίβα, που γεννήθηκε την άνοιξη του 2022 στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, αποτελείται από οκτώ καλλιτέχνες και μουσικούς από τις δύο μεγαλύτερες κοινότητες της Κύπρου. Σε συνεργασία με το Σπίτι της Συνεργασίας και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του προγράμματος United by Sound, Λευτέρη Μουμτζή, το γκρουπ αντλεί από τη μουσική πορεία και καριέρα του κάθε μέλους. Οι Island Seeds φέρνουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας το πολυαναμενόμενο πρώτο τους άλμπουμ τους, που αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι που ξεκίνησε με το πρώτο single Stray Cat (αδέσποτη γάτα).

Τη βραδιά θα ανοίξει η καλλιτέχνης Nama Dama, με τραγούδια της που συνδυάζουν live looping και αφήγηση.

Κιθάρα, φωνητικά: Alexis Sunder

Φωνητικά: Ezgi Akgürgen

Φλάουτο, φωνητικά: Cemre Arca

Ηλεκτρική κιθάρα: Αλεξάνδρα Αστραίου Καρύδη, Αλέξανδρος Κωμοδρόμος

Ηλεκτρικό μπάσο: Arman Tatlicioglu

Τύμπανα: Ulaş Öğüç

Πλήκτρα: Οδυσσέας Βλάμης

Το Φεστιβάλ ενημερώνει πως λόγω του πολέμου στo γειτονικό Ισραήλ, οι προγραμματισμένες παραστάσεις σύγχρονου χορού από το Kibbutz Contemporary Dance Company «Director’s Cut» (Σάββατο και Κυριακή 25-26/11) και «360» (Δευτέρα 27/11), καθώς και η παραγωγή του Habima “The best year of my life”, έχουν αναβληθεί. Το Φεστιβάλ είναι σε επαφή με τα καλλιτεχνικά σχήματα για τον επαναπρογραμματισμό των παραστάσεων.

Ταυτότητα του Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει η εταιρεία ECOMMBX. Θεσμικός χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία

Αργυρός χορηγός: Στέγη Ωνάση, Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο

Χάλκινος χορηγός: Πρεσβεία της Ισπανίας στην Κύπρο

Χορηγός φιλοξενίας: The Classic Hotel

Festival espresso bar powered by Nespresso.

Εισιτήρια: https://bit.ly/NIF23_tickets καταστήματα Stephanis και στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-13:00).

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-13:00).