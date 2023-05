Παρουσιάζεται η νέα Συμφωνία Πλαίσιο για ψηφιακό μετασχηματισμό κυβερνητικών υπηρεσιών

Η νέα Συμφωνία Πλαίσιο με τίτλο «Framework for the Digital Transformation of Government Services», η οποία ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του Στρατηγικού Στόχου για ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των κυβερνητικών υπηρεσιών, θα παρουσιάσει την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023, σε συνέδριο το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στόχος του πλαισίου που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο είναι η ενίσχυση των προσπαθειών για επιτάχυνση παροχής πολιτοκεντρικών ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου, που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το πλαίσιο καθορίζει, επίσης, τον νέο τρόπο ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών και συνεργασίας του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα.

Σημειώνεται ότι το Συνέδριο απευθύνεται σε προμηθευτές, Διευθύνοντες Συμβούλους και άλλα ανώτερα στελέχη οργανισμών με επίκεντρο τους τομείς της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και Επικοινωνίας, της ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, καθώς και σε Κυβερνητικούς Φορείς και εκπροσώπους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη Συμφωνία Πλαίσιο, τους μίνι διαγωνισμούς που θα διενεργούνται μέσω αυτής για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, ακολουθώντας ευέλικτες μεθοδολογίες εργασίας (Agile) και τις πρόνοιες του Service Standard του Digital Services Factory (DSF).

Επίσης, αναφέρεται ότι εξειδικευμένα διαδικτυακά εργαστήρια, τα οποία θα απευθύνονται σε επαγγελματίες του τομέα, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Μαΐου 2023. Στα εργαστήρια μέλη της ομάδας του Digital Services Factory θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες (lessons learned) σε θέματα όπως ο σχεδιασμός με επίκεντρο τον χρήστη (User-Centered Design, User Research, Interaction Design), η τεχνική αρχιτεκτονική και η υλοποίηση (build) ψηφιακών υπηρεσιών.

ΚΥΠΕ