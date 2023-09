Τζούντο και Πάθος: Η Ιστορία των Κυπρίων Αθλητών Μαρίνας και Πέτρου

Για περισσότερα από τρία χρόνια, το Kateryna Biloruska Foundation Ltd προσφέρει υπηρεσίες για την υποστήριξη, ενδυνάμωση και περαιτέρω εξέλιξη νέων αθλητών υψηλών επιδόσεων στην Κύπρο. Με αδιαμφισβήτητη την υποστήριξη του Ιδρύματος, αυτά τα νέα ταλέντα έχουν την ευχέρεια να πετύχουν τόσο σε προσωπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος Boost4Best, το οποίο σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd, αυτοί οι πολύ υποσχόμενοι αθλητές λαμβάνουν όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο στον δρόμο τους. Με αυτό τον τρόπο, ο δρόμος προς την επιτυχία γίνεται πια ορατός, αφού μπορούν να αντιμετωπίζουν την οποιαδήποτε πρόκληση έρχεται προς το μέρος τους, με τη βοήθεια του ιδρύματος.

Το Boost4Best από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd

Το Boost4Best, το οποίο ξεκίνησε από το Kateryna Biloruska Foundation Ltd, αποτελεί την κινητήριο δύναμη σε ό,τι αφορά τη στήριξη αθλητών που ανταγωνίζονται σε Ολυμπιακά Αθλήματα στην Κύπρο. Με γνώμονα την εκπαίδευση και ενδυνάμωση ταλαντούχων αθλητών, ο μεγαλύτερος στόχος του προγράμματος είναι να ανοίξει τον δρόμο για αυτούς τους νεαρούς με τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίζοντας παράλληλα αναγνώριση ως πρωταθλητές ανάμεσα στους ελίτ της διεθνούς αθλητικής κοινότητας. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος έγκειται στην προσπάθεια προς την εξεύρεση των πραγματικών αθλητικών δυνατοτήτων αυτών των νέων αθλητών, βοηθώντας τους να ανέβουν σε νέα ύψη χωρίς το βάρος των οικονομικών περιορισμών.

Κάτω από την «αγκαλιά» του Boost4Best, πέραν των 48 υποτροφιών έχουν απονεμηθεί σε νέους αθλητές, προωθώντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και παρέχοντας μια πλατφόρμα όπου νέοι άνθρωποι μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του τρέχοντος έτους, 18 νέοι αθλητές λαμβάνουν μηνιαίες υποτροφίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή τους για επιτυχίες στα αθλήματα που ακολουθούν.

Το Ίδρυμα μέχρι στιγμής έχει διαθέσει το σημαντικό ποσό των 144.000 ευρώ κατά τη διάρκεια τριών αθλητικών σεζόν, υπογραμμίζοντας το μακροπρόθεσμο όραμα και τη συνεχή υποστήριξη που παρέχει μέσα από προγράμματα όπως το Boost4Best.

Με αυτές τις χορηγίες, οι νέοι αθλητές μπορούν να ξεκινήσουν ένα ουσιαστικό ταξίδι εξέλιξης, για να τελειοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν το ανταγωνιστικό πνεύμα, κάτι που θα τους βοηθήσει στη ζωή γενικότερα ξεφεύγοντας από τα όρια του αθλητισμού.

Το Boost4Best απευθύνεται σε ένα ποικίλο φάσμα αθλημάτων, καλύπτοντας 11 κλάδους που περιλαμβάνουν κολύμβηση, τένις, τζούντο, πυγμαχία, ιστιοπλοΐα, καγιάκ, καράτε, σφυροβολία, επιτραπέζιο τένις, ποδηλασία και σκοποβολή.

Σε μια προσπάθεια να φέρει στο προσκήνιο τις ιστορίες των αθλητών, το Ίδρυμα προσκάλεσε 18 συμμετέχοντες του προγράμματος Boost4Best, να μοιραστούν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες, για την αποφασιστικότητά τους να πετύχουν τα όνειρά τους.

Εξερευνούμε τις αξίες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για αυτούς τους αθλητές και γιορτάζουμε τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής.

Το Τζούντο στην Κύπρο

Το Τζούντο είναι ένα άθλημα που συνδυάζει την τεχνική, τη δύναμη και την τακτική. Στην Κύπρο, το Τζούντο έχει αρχίσει να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα, με πολλούς νέους αθλητές να επιλέγουν αυτή την πολεμική τέχνη ως τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσουν τον εαυτό τους και θα διεκδικήσουν αθλητικές διακρίσεις.

Ο Πέτρος Χριστοδουλίδης κα η Μαρίνα Άζινου είναι δύο από τους πιο ταλαντούχους αθλητές του Τζούντο στην Κύπρο, που κατάφεραν να διεκδικήσουν επάξια τη στήριξη του Kateryna Biloruska Foundation Ltd, αφού πρόκειται για 2 αθλητές υψηλών επιδόσεων στον τομέα τους. Όταν ρωτήθηκαν για το motivational quote που τους εμπνέει, ο Πέτρος αναφέρθηκε στον διάσημο μαχητή του MMA, Connor Mcgregor, λέγοντας: "At the end of the day you gotta feel some way. So why not feel unbeatable? Why not feel untouchable."

Η Μαρίνα, από την άλλη πλευρά, επέλεξε ένα παραδοσιακό Ιαπωνικό ρητό: "Πέφτω εννέα φορές, σηκώνομαι δέκα."

Σχετικά με τις επιτυχίες τους στο Τζούντο, ο Πέτρος είναι περήφανος για την 5η θέση του στους Κοινοπολιτειακούς αγώνες στο Μπέρμιγχαμ, Αγγλία. Η Μαρίνα, από την άλλη πλευρά, θυμάται με νοσταλγία την πρώτη της θέση στους Βαλκανικούς αγώνες U15 σε ηλικία μόλις 11 ετών, καθώς και τις επιτυχίες της στην κατηγορία Cadets U18 σε Ευρωπαϊκά τουρνουά και στην Κύπρο.

Για τη Μαρίνα, οι έννοιες της νίκης, της ελευθερίας και της ευτυχίας είναι αλληλένδετες. "Όλα αυτά για μένα έρχονται κάτω από την ομπρέλα του να είμαι υγιής και να συνεχίζω να αγωνίζομαι," μοιράζεται. Αυτό το συναίσθημα αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι η πραγματική νίκη δεν είναι απλώς να κερδίσεις έναν αγώνα, αλλά να διατηρείς την υγεία σου και το πάθος για τον αθλητισμό.

Ο Πέτρος, από την άλλη πλευρά, έχει μια πιο διακριτή άποψη. "Η νίκη σημαίνει ότι η σκληρή δουλειά και οι προσπάθειες που καταβάλλω αποδίδουν. Η ελευθερία είναι η δυνατότητα να είσαι ο εαυτός σου, και η ευτυχία είναι να νιώθεις ικανοποίηση και ευχαρίστηση με αυτό που κάνεις," εξηγεί.

Πώς φαντάζεστε τη ζωή χωρίς τον αθλητισμό;

Ο Πέτρος πιστεύει ότι θα είχε επικεντρωθεί στις σπουδές του, δείχνοντας την πειθαρχία και την αφοσίωση που εφαρμόζει τόσο στα ακαδημαϊκά όσο και στον αθλητισμό. Η Μαρίνα, ωστόσο, δεν μπορούσε καν να φανταστεί μια ζωή χωρίς το τζούντο, δείχνοντας το βαθύ της πάθος για την πολεμική τέχνη.

Τα όνειρα παίζουν κεντρικό ρόλο στην πορεία ενός αθλητή.

Και μιλώντας για όνειρα, ο Πέτρος αυτή τη στιγμή έχει το βλέμμα του στην επερχόμενη Ολυμπιάδα στο Παρίσι. Η Μαρίνα, μας είπε χαρακτηριστικά, "Θέλω να κερδίσω χρυσό στους Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς αγώνες."

Το ταξίδι στην κορυφή δεν είναι χωρίς τις προκλήσεις του

Η Μαρίνα θυμάται τις πρώτες στιγμές που είχε επαφή με τέτοιου είδους αθλήματα. "Από πολύ μικρή ηλικία, θυμάμαι τον πατέρα μου να ασχολείται με το Βραζιλιάνικο Jujitsu. Με έπαιρνε μαζί του στις προπονήσεις. Στα πέντε, με έσπρωξε να δοκιμάσω το τζούντο, και έτσι ξεκίνησαν όλα." Η δέσμευσή της στον αθλητισμό εδραιώθηκε όταν άρχισε να κερδίζει την πρώτη θέση σε διάφορους διαγωνισμούς και τουρνουά.

Η ιστορία του Πέτρου είναι κάπως παρόμοια. "Ξεκίνησα το τζούντο σε μικρή ηλικία λόγω του πατέρα μου, πρωταθλητή του τζούντο που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς το 2004. Ξεκίνησα στα τέσσερα και κατάλαβα ότι μέσω αυτού του αθλήματος μπορώ να φτάσω πολύ μακριά και να αναπτυχθώ ως άνθρωπος."

Και οι δύο αθλητές έχουν τις δικές τους αξέχαστες στιγμές. Για τον Πέτρο, ήταν ο αγώνας σε κορυφαία γεγονότα όπως τα grand slam στο Τόκιο και στο Παρίσι εναντίον των καλύτερων αθλητών του κόσμου. Η αξέχαστη στιγμή της Μαρίνας ήταν όταν κέρδισε χρυσό στους Βαλκανικούς αγώνες U15 όταν ήταν μόλις 11 ετών.

Τα συστήματα υποστήριξης παίζουν κρίσιμο ρόλο στην καριέρα ενός αθλητή!

Και η Μαρίνα και ο Πέτρος έχουν ωφεληθεί από το Ίδρυμα Kateryna Biloruska Foundation Ltd. Ενώ η οικονομική υποστήριξη ήταν ανεκτίμητη, ο Πέτρος τονίζει την ψυχολογική υποστήριξη, "Να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε σένα και στο έργο σου είναι εξίσου σημαντικό."

Σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καριέρα τους, η διαχείριση του βάρους ξεχώρισε για τον Πέτρο. Συμβουλεύει τους μελλοντικούς αθλητές να διαχειρίζονται το βάρος τους με υγιεινό τρόπο, να είναι συνεπείς στην προπόνηση και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή. Η Μαρίνα τονίζει τη σημασία της διαχείρισης του χρόνου μεταξύ της προπόνησης και των ακαδημαϊκών.

Στην πορεία τους στον αθλητισμό, η Μαρίνα και ο Πέτρος δεν έχουν ξεχάσει τη ζωή εκτός των αθλητικών τους υποχρεώσεων. "Πέραν του αθλητισμού, η ζωή μου επικεντρώνεται στην οικογένεια και στις φίλες μου. Προσπαθώ να περνάω χρόνο μαζί τους, να βγαίνουμε έξω. Η μουσική είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου", λέει η Μαρίνα. Ο Πέτρος προσθέτει: "Όπως όλοι οι νέοι, θέλουμε χρόνο για χαλάρωση και διασκέδαση. Βγαίνουμε για καφέ, παίζουμε PlayStation και περνάμε χρόνο με τους φίλους μας."

Όταν ρωτήθηκαν για το πώς θα χρησιμοποιούσαν μια επιχορήγηση 1 εκατομμυρίου ευρώ, οι απαντήσεις τους αντανακλούν και το πάθος τους για τον αθλητισμό. Ο Πέτρος είπε: "Θα άνοιγα τη δική μου σχολή τζούντο με γυμναστήριο και όλα τα απαραίτητα για να βοηθήσω τους αθλητές να φτάσουν το επόμενο επίπεδο." Η Μαρίνα, από την άλλη πλευρά, θα επένδυε σε προπονήσεις στο εξωτερικό και στη συνέχεια θα άνοιγε τη δική της σχολή τζούντο στην Κύπρο, για να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα.

Σε γενικές γραμμές, το ταξίδι της Μαρίνας και του Πέτρου αποτελεί ένα παράδειγμα πάθους, αφοσίωσης και αποφασιστικότητας. Είτε μέσα στις αγωνιστικές αρένες, είτε εκτός, οι δύο αθλητές δείχνουν ότι με σκληρή δουλειά και τη σωστή υποστήριξη, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειες του Kateryna Biloruska Foundation Ltd εδώ https://biloruska.foundation/en/