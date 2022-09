Η συνέντευξη της ημέρας στην Brief - Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης<br />



Για το νέο σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων και ταλέντων της κυβέρνησης που έφερε μέχρι σήμερα 7.500 υψηλά αμειβόμενους εργαζόμενους στην Κύπρο, μίλησε στην εκπομπή Business Hour by Brief, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασία Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης. «Οι εταιρείες αυτές απασχολούν, απ...