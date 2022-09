Η συνέντευξη της ημέρας στην Brief - Κωνσταντίνος Πιττάλη, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ελληνικής Τράπεζας

*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ Στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2022 της Ελληνικής Τράπεζας, τις εκτιμήσεις για τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, για το 2023 αλλά και για το τριετές πλάνο μετασχηματισμού της τράπεζας αναφέρθηκε στην εκπομπή Business Hour by Brief, ο Διευθυντής Επενδυτ...