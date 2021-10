Άνοιξε τις πόρτες του το Neo Plaza - Δείτε φώτογραφίες και βίντεο

Το νέο, πολυαναμενόμενο σύγχρονο εμπορικό πάρκο της Κύπρου Neo Plaza ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 19 Οκτωβρίου, την λειτουργία του στην Κοκκινοτριμιθιά, σε απόσταση 15 μόλις λεπτά από το κέντρο της Λευκωσίας.

Αποτελεί πολυδιάστατο έργο, που αποσκοπεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κυπριακού καταναλωτικού κοινού, συνδυάζοντας την αναψυχή με το smart shopping, δημιουργώντας για όλες τις εποχές του χρόνου ένα ιδανικό προορισμό για μικρούς και μεγάλους, που θα χαρούν διασκέδαση, καλό φαγητό και έξυπνα ψώνια αναφέρει η Brief.com.cy

Με χαρακτηριστικό moto “All day destination for Fun, Food and Fashion”, το Neo Plaza έχει σχεδιαστεί με σεβασμό στη μεσογειακή εξωστρέφεια των Κυπρίων ενώ με την σύγχρονη αρχιτεκτονική του προσέγγιση συνδυάζει το μοντέρνο με τις παραδοσιακές συνήθειες, εγκαινιάζοντας ένα νέο τρόπο διασκέδασης και αγοράς καταναλωτικών ειδών σε ένα πολυμορφικό χώρο, σημείο αναφοράς.

Όπως δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής του Neo Plaza, κ. Σωτήρης Σιγάλας, «ο σχεδιασμός και η εμπορική αντίληψη, βάσει των οποίων έχει δομηθεί το Neo Plaza, διευρύνει το retail industry της Κύπρου, συμβάλλει επίσης αποφασιστικά στο οικονομικό της προφίλ. Στις 19 Οκτωβρίου το εμπορικό μας πάρκο άνοιξε με πληρότητα πέραν του 70% και μέχρι της αρχές Νοεμβρίου θα έχει φθάσει το 90% ».

Το Neo Plaza, έχει ήδη συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό διεθνών εμπορικών καταστημάτων – σημάτων προσφέροντας εναλλακτικές εμπειρίες επιπέδου, καλύπτοντας το σύνολο των καταναλωτικών αναγκών.

Στους χώρους στεγάζονται επώνυμα fashion καταστήματα , ενώ στο χώρο της εστίασης λειτουργούν τα γνωστά μας Mc Donald’s, KFC, Caffe Nero, Mikel, Beer & Beer, Chopstics, Μελίρρυτον, P&P ice cream bar, Centaurs Express. Φυσικά, για να μην μένουν παραπονεμένοι οι μικροί μας φίλοι, ο μεγαλύτερος παιδότοπος, θα βρίσκεται στο Neo Plaza! Το Volta: Ένας τεράστιος χώρος παιχνιδιού και διασκέδασης που κάθε παιδί αναζητά.

Neo Plaza λοιπόν! «Όλα εδώ τα ζεις»

Αναλυτικότερα, στο χώρο της διασκέδασης, λειτουργεί ο παιδότοπος Volta και το πρώτο e-sport shop Fragstore,

Δείτε εδώ βίντεο από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του: