ΑΠΚΥ: Νέα ευρωπαϊκή δράση COST στο πεδίο οικοσυστημικών υπηρεσιών

Μία ακόμη σημαντική ερευνητική επιτυχία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, το οποίο διευθύνει ο Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης, αποτελεί η έγκριση από την Ε.Ε. και συγκεκριμένα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST (European Cooperation in Science & Technology) χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης CA21158 - Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services (SMILES). ...