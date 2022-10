ΑΠΚΥ: Ο Marvin Carlson για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) έχει την τιμή να φιλοξενεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεών του για τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του τον Marvin Carslon, Ομότιμο Καθηγητή της έδρας Sidney E. Cohn Θεάτρου στη Συγκριτική Λογοτεχνία και Μεσανατολικές Σπουδές στο Graduate Center του City University της Νέας Υόρκης, σε μια δημόσια διάλεξη με τίτλο: «Στοχασμοί για το Θέατρο στην Εποχή του Covid» (τίτλος στην αγγλική γλώσσα της ομιλίας: “Reflexions on the Theatre in the Age of Covid”). Η εκδήλωση θα ...