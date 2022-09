Αποχώρησε από Aphrodite Hills & Aphrodite Springs η IREP2 MidCo

Αποχωρεί άμεσα από τις επενδύσεις της στην Κύπρο– Πώλησε 7.245 μετοχές (€650/μετοχή) στην εταιρεία PRODEA Real Estate

Η εταιρεία IREP2 MIDCO LIMITED (“IREP2 MidCo”) αποφάσισε όπως προβεί σε αποεπένδυση στην εταιρεία Aphrodite Springs Public Ltd (“ASPL”), σύμφωνα με την γραπτή ανακοίνωση της εταιρείας ςστο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προέβη στη πώληση 7.245 μετοχών στην τιμή των €650 ανά μετοχή στην εταιρεία PRODEA Real Estate Investment Company S.A. (“Prodea”), συναλλαγή που ολοκληρώθηκε μέσω πράξης Over The Counter (“OTC”) την 30η Ιουνίου 2022. Σημ...