Αρχίζει από σήμερα η λειτουργία του Τax For All για σκοπούς ΦΠΑ

Το σύστημα TAXISnet - Άμεση Φορολογία λειτουργεί κανονικά - Λεπτομέρειες

Αρχίζει σήμερα την λειτουργία του το νέο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Φορολογίας Τax For All – TFA μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται, αποκλειστικά και μόνο, όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις για σκοπούς ΦΠΑ και ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας VIES. Στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα Tax For All και για σκοπούς διευκόλυνσης των χρηστών, το Τμήμα Φορολογίας παρατείνει τόσο τις ημερομηνίες υποβολής τ...