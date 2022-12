Ask WiRE Index: Αυξάνονται οι τιμές πώλησης & ενοικίασης ακινήτων

H Πάφος ξεχωρίζει καθώς οι τιμές ενοικίασης είχαν σημαντική τριμηνιαία άνοδο / ΠΙΝΑΚΕΣ

Η Ask WiRE, εταιρεία η οποία συνδυάζει την τεχνογνωσία στον τομέα των ακινήτων με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, δημοσίευσε τη νέα έκδοση του Δείκτη Τιμών πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, Ask WiRE Index, για το τρίτο τρίμηνο του 2022. Ο Ask WiRE Index καλύπτει όλες τις επαρχίες και τους κύριους τύπους ακινήτων, από το 4ο τρίμηνο του 2009 και εντεύθεν.