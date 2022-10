Η συνέντευξη της ημέρας στην Brief - Αναστασία Τσάμη - Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για τα Carob Awards

*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank ΓΡΑΦΕΙ Η ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Για τη ξεχωριστή εκδήλωση τα Carob Awards, που ετοιμάζεται για τις 20 Οκτωβρίου στo Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, από τον Σύνδεσμο Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου με συνδιοργανωτή το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μίλησε στην εκπομπή Business Hour By Brief η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κα...