Πρόκειται για το Centre for DEI (Diversity, Equity, and Inclusion)

Με ικανοποίηση, το Cyprus International Institute of Management παρουσιάζει το Κέντρο για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη - Centre for Diversity, Equity, and Inclusion (CIIM Centre for DEI).