Cyprus Airways: Ανακοίνωσε 3 πτήσεις από Λάρνακα/Τιμές-Προορισμοί

Τρεις πτήσεις από το αεροδρόμιο Λάρνακας σε τρεις διαφορετικούς προορισμούς, ανακοίνωσε η Cyprus Airways, στον λογαριασμό της στο Facebook.

Συγκεκριμένα οι πτήσεις αυτές έχουν ορισθεί για τα μέσα Μαϊου και συνδέουν το αεροδρόμιο Λάρνακας με Στοκχόλμη, Φρανκφούρτη και Αμστερνταμ.

Όπως αναφέρεται οι πτήσεις έχουν ως εξής:

Αεροδρόμιο Λάρνακας - Στοκχόλμη: 13 Μαϊου 2020 Αεροδρόμιο Λάρνακας - Φρανκφούρτη: 17 Μαϊου 2020 Αεροδρόμιο Λάρνακας - Άμστερνταμ: 27 Μαϊου 2020

Οι τιμές:

Ειδικότερα το εισιτήριο για Στοκχόλμη και Αμστερνταμ, ανέρχεται στα 226.19 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου και για την Φρανκφούρτη, πάλι συμπεριλαμβανομένων των φόρων, στα 224.19 ευρώ

Όπως πληροφορούμαστε οι ειδικές πτήσεις της Cyprus Airways γίνονται μετά από άδεια του Υπουργείου Μεταφορών . Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την εταιρεία.

Σημειώνουμε επίσης ότι για πτήσεις προς την Ελλάδα αν και το Υπούργειο εξέδωσε ανακοίνωση και είναι έτοιμο να ξεκινήσει την διαδικασία, δεν έχει δοθεί ακόμα το «πράσινο φως» από την ελληνική κυβέρνηση για να δεχτεί πτήσεις από την Κύπρο γι´ αυτό παρατηρείται ακόμα καθυστέρηση στο θέμα.

