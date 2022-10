DP World Limassol: Καλωσόρισε το Odyssey of the Seas

H διαχειρίστρια εταιρεία του Επιβατικού Τερματικού στο Λιμάνι Λεμεσού, DP World Limassol, υποδέχθηκε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, το κρουαζιερόπλοιο Odyssey of the Seas. Το Odyssey of the Seas, της εταιρείας Royal Caribbean International, αφίχθηκε στο Τερματικό για ημερήσια στάση. Με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου στην Κύπρο, ο Εμπορικός Διευθυντής της DP World Limassol κ. Λάζαρος Χαραλάμπους και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hull Blyth Araouzos, αντάλλ...