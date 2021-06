Έφυγε από την ζωή ο πρώην CEO της Alpha Bank

Η Alpha Bank Cyprus Ltd με σημερινή της ανακοίνωση αποχαιρετά τον Γεώργιο Γεωργίου, τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών, έχοντας διαγράψει μία μακρά πορεία στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου και της Ελλάδας.

Ο Γεώργιος Γεωργίου αποφοίτησε το 1971 από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας και σπούδασε Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εν συνεχεία, παρακολούθησε ειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για χρηματοοικονομικά θέματα στο New York Institute of Finance, INSEAD, Citibank Training Center και Euromoney.

Το 1978 ξεκίνησε την καριέρα του στο Treasury Division της Citibank στο Μπαχρέιν. Στη συνέχεια, ανέλαβε θέσεις ευθύνης σε οργανισμούς όπως η HSBC, η Bank of America, η Ιονική Τράπεζα και η Hypovereinsbank. Το 1998 εντάχθηκε στην Alpha Bank στην Αθήνα ως Ανώτερος Διευθυντής και Διευθυντής της Διεύθυνσης Financial Markets ενώ τον Μάιο του 2011 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Alpha Bank Cyprus Ltd, την οποία και διατήρησε έως το 2017.

Κατά τη διάρκεια της μακράς διαδρομής του, υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Δ.Σ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου Τραπεζών, καθώς επίσης και μέλος Δ.Σ. σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Ένωσης Διαπραγματευτών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ελλάδος, μέλος του Steering Committee για θέματα Treasury της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και μέλος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς Ομολόγων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Διοίκηση και το Προσωπικό της Alpha Bank Cyprus Ltd εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, αναφέρεται.

ΚΥΠΕ