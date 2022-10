Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με σχετική ανακοίνωση, αποφάσισε την αναβολή της ημερομηνίας έναρξης του έργου ενοποίησης T2-T2S κατά τέσσερεις (4) μήνες, από τις 21 Νοεμβρίου 2022 έως τις 20 Μαρτίου 2023. Το σχετικό Δελτίο Τύπου μπορείτε να το διαβάσετε εδώ: Launch of new real-time gross settlement system and T2 rescheduled from 21 N...