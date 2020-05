Ένα online συνέδριο που μας αφορά όλους!

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ηλεκτρονικό επιχειρείν σήμερα και πώς θα καταφέρει ο κλάδος να διαχειριστεί και να κεφαλαιοποιήσει τα νέα δεδομένα; Ποιος θα είναι τελικά ο αντίκτυπος της κρίσης και ποιος είναι ο δρόμος προς την ανάκαμψη;

Όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 9:30 το πρωί σε online συνέδριο με τίτλο “eCommerce in the Corona Era: Impact, Challenges and Opportunities”, που διοργανώνουν η DIAS MEDIA GROUP και η BOUSSIAS COMMUNICATIONS. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ως κεντρικοί ομιλητές η Talia Wolf, διάσημη CRO expert, ο Daniel Gebler, CTO του ταχύτερα αναπτυσσόμενου online super market στον κόσμο, αλλά και καταξιωμένοι επαγγελματίες από την εγχώρια και ελλαδική αγορά, οι οποίοι μοιράζονται προτάσεις για ένα καλύτερο αύριο.

Η θεματολογία:

Οι επιπτώσεις της κρίσης και πώς να τις διαχειριστείτε

Τα νέα δεδομένα στις καταναλωτικές συνήθειες και πώς να τα αξιοποιήσετε

Η κομβική σημασία του Conversion Rate και πώς να το αυξήσετε

Ο δρόμος προς την ανάκαμψη για e-shops & retailers.

Οι ομιλητές:

Talia Wolf, Founder & Chief Optimizer, GetUplift - “How to create websites people LOVE to convert”. Η Talia Wolf, διάσημη Conversion Rate Optimization expert, θα αναλύσει τη μεθοδολογία συναισθηματικής στόχευσης που χρησιμοποιεί για να δεκαπλασιάσει τα conversions των πελατών επηρεάζοντας θετικά τις αγοραστικές τους αποφάσεις.

Daniel Gebler, CTO, Picnic- “Business as unusual – How to thrive in the new normal”. Ο Daniel Gebler ασκεί εδώ και 5 χρόνια καθήκοντα Chief Technology Officer στο Picnic, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο online super market στον κόσμο. Στο συνέδριο θα μιλήσει για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το Picnic εν μέσω της πανδημίας, τα insights που ξεχώρισαν αλλά και τις ευκαιρίες που διέκριναν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Συμμετοχές:

Χαρά Αντωνίου, Τηλ: +357 96413058, email: [email protected]