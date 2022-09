Energy and Beyond: Θα διαθέτει ρεύμα σε εταιρείες από 1 Οκτωβρίου

Στη μεταβατική ρύθμιση της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού θα συμμετέχει πλέον και η Energy and Beyond (Ε&Β)

Τη συμμετοχή της στη μεταβατική ρύθμιση της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού ανακοίνωσε σήμερα (28/9) η Energy and Beyond (Ε&Β). Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Energy and Beyond (Ε&Β), θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Green Energy, θα αρχίσει τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές από την 1η Οκτωβρίου και σε κατοπινό στάδιο, σε οικιακούς πελάτες. ...